AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

وزير الزراعة يبحث التفاعل مع مشاكل المواطنين.. الرفاعي: استقبال مليون شكوى من المواطنين منذ يونيو 2018.. ونستقبل منظومة الشكاوى عبر 9 وسائل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:30 م
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
Advertisements
صدى البلد
وزير الزراعة:
= توجيهات بضرورة التعامل بجدية مع مشاكل وشكاوى المواطنين
= التنسيق والتعاون مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين 

مدير منظومة الشكاوى:
= استقبال مليون شكوى من المواطنين منذ  في يونيو 2018
= يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 16528
= الحكومة حريصة على تنويع وتيسير سبل تواصل المواطنين مع المنظومة
= متابعة بعض الشكاوى التي تنشر في وسائل الإعلام والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية


استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء وبحث معه آليات التفاعل مع مشاكل وشكاوى المواطنين وسرعة حلها؛ خاصة وأن وزارة الزراعة من الوزارات الخدمية التي تتعامل مع جميع المواطنين من خلال مسئوليتها عن إنتاج الغذاء.
 
أكد وزير الزراعة على توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل بجدية مع مشاكل وشكاوى المواطنين، وأصدر توجيهاته إلى جميع قيادات الوزارة بالتنسيق والتعاون الكامل مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة وأيضا رفع المعاناة عن المزارعين وأكد أنه سوف يتابع  ذلك بنفسه.

عرض الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى على وزير الزراعة موقف ومؤشرات أداء الجهات التابعة للوزارة بشأن شكاوى المواطنين والمزارعين المتخلفة ونسبة الاستجابة لها.

وقال إن الحكومة حريصة على تنويع وتيسير سبل تواصل المواطنين مع المنظومة وأشار إلى أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 16528، أو من خلال موقع المنظومة على شبكة الإنترنت www.shakwa.eg ومن خلال الواتس آب وفى المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق وتطبيقى المحمول "فى خدمتك" و "ايجابى" وأيضا متابعة بعض الشكاوى التي تنشر في وسائل الإعلام والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأضاف: "أنه حتى أول أمس استقبلت المنظومة مليون شكوى من المواطنين منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولي المسئولية في يونيو 2018 ويتم التعامل معها وفحص محتواها وتقوم الوزارات والمحافظات والجامعات والأجهزة والهيئات باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة كل منها".

حضر اللقاء اللواء محمود يحيى مدير متابعة الجهات الحكومية، ونشوى يحيى مسئول المتابعة بالمنظومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: الحكومة تعاملت مع 58 ألف شكوى واستغاثة خلال ديسمبر الماضي

استقبلت 640 ألف شكوى.. رئيس الوزراء يستعرض حصاد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في 2019

الشكاوى الحكومية: تعاملنا مع 138 ألف شكوى لتراكمات القمامة.. ورفع ملايين الأطنان

رئيس الوزراء يستعرض حصاد عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2019.. مدبولى يشدد على أهمية عمل هذه المنظومة كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم.. المنظومة استقبلت 640 ألف شكوى

التنمية المحلية: استقبال 2859 شكوى والرد عليها

رئيس الوزراء لأعضاء منظومة الشكاوى: خدمة الناس وحل مشكلاتهم جهاد في سبيل الله

ترشيحاتنا

خاص.. كواليس إصابة مدير شركة في مول سيتي ستارز بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

103 ملايين جنيه لـ بيكا وشاكوش والدخلاوي .. حصيلة أرباح نجوم المهرجانات من يوتيوب

حكم فرقعة الأصابع في الصلاة.. هل تبطل العبادة؟ الأزهر يجيب

أسباب تمسك اتحاد الكرة بإقامة قمة الدوري فى موعدها.. فضل يوضح

للإنفاق على أطفاله .. كريستيانو رونالدو يمنح صديقته 96 ألف يورو شهريا

بعد 26 عاما من الإبادة الجماعية.. رواندا تسير بسرعة الصاروخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات