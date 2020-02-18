AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"مستقبل وطن" يهدي 1432 شنطة أدوات مدرسية للمدارس الابتدائية بمركز أبو قرقاص في المنيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:16 م
مستقبل وطن يهدى 1432
"مستقبل وطن" يهدى 1432 شنطة أدوات مدرسية للمدارس الابتدائية
Advertisements
ماجدة بدوي / عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، في محافظة المنيا، اليوم مبادرة توزيع شنط أدوات مدرسية على جميع المدارس الابتدائية بمركز أبو قرقاص.

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف إيهاب حمزة أمين الحزب بالمركز بتوزيع عدد 1432 شنطة تحتوي على أدوات مدرسية، على مديري المدارس الابتدائية بالمركز بالتنسيق  مع الإدارة التعليمية بأبوقرقاص لضمان وصولها إلى المستحقين من الأيتام والغير قادرين بالمدارس.

وأكد أمين الحزب بالمركز أن هذه المبادرة، تم تنفيذها برعاية المهندس منير مكرم الله أمين تنمية الموارد والخدمات المجتمعية بالمحافظة، وتأتي في إطار الخطة التي ينتهجها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين وخاصة الفئات غير القادرة تخفيفا عن كاهلهم واستجابة لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن بالجيزة يوزع بطاطين على الأهالي ضمن مبادرة "شتاء بارد"

الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ

حياة كريمة.. مستقبل وطن بالشرقية يعلن إقامة شوادر اللحوم والملابس بأسعار مخفضة

مستقبل وطن يواصل حملة أنت عظيمة بالجيزة.. وينشأ 5 فصول محو أمية بأبو النمرس

مستقبل وطن ينظم معرضا خيريا للملابس الشتوية فى بورسعيد

شتاء دافئ.. مستقبل وطن يوزع البطاطين والملابس مجانًا في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

خطوبة وتهديد ومحكمة ومنع.. 4 أخبار مثيرة عن محمد رمضان في يوم واحد

أسد جبلي يهاجم طفلة عمرها 6 أعوام خلال نزهة عائلية.. شاهد ماذا حدث؟

مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح.. تفاصيل

بينهم كزبرة وحنجرة.. كشف بأسماء مطربي وفرق المهرجانات الممنوعين من الغناء

استدعاء وزيرة الثقافة.. تحرك جديد من البرلمان بسبب أغاني المهرجانات

عودة الروح إلى ضحية سرقة الكلب.. استئناف الإسكندرية تأمر بحبس بلطجي المنتزة 15 يوما.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد

ناصر أفريقيا.. رئيس مصري نجح في دعم استقلال القارة عن الاحتلال الأجنبي

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور