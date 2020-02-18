إيمي طلعت تبهر متابعيها في أحدث ظهور ..شاهد

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.





وتوفي والدها الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.