إيمي طلعت تبهر متابعيها في أحدث ظهور ..شاهد
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:15 م
ايمى طلعت
نشرت الفنانة ايمى طلعت ذكريا صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وتفاعل مع الفنانة ايمى طلعت ذكريا متابعوها على إنستجرام الذين كتبوا تعليقات كان أبرزها "كيوت اووووووي.. ألون جميل عليكى🌺.. ايه القمر ده❤️😍".
يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.
وتوفي والدها الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.