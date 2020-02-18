AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيمي طلعت تبهر متابعيها في أحدث ظهور ..شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:15 م
ايمى طلعت
ايمى طلعت
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة  ايمى طلعت ذكريا صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتفاعل مع الفنانة  ايمى طلعت ذكريا متابعوها على إنستجرام الذين كتبوا تعليقات كان أبرزها "كيوت اووووووي.. ألون جميل عليكى🌺.. ايه القمر ده❤️😍".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي والدها الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يا ترى فيلم ولا مسرحية.. إيمى طلعت زكريا بصحبة سمير غانم

وحشتنى قوى.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

بابا.. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها الراحل

أحبك يا أبي.. إيمي طلعت زكريا تذكر جمهورها بوالدها.. شاهد

إيمى طلعت زكريا تنشر صورة لها من مسرحية الزهر لما يلعب.. شاهد

أقاتل بالدعاء.. إيمي طلعت زكريا تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

شوبير يكشف موعد عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب

بينهم كزبرة وحنجرة.. كشف بأسماء مطربي وفرق المهرجانات الممنوعين من الغناء

صاحب مطعم البرنس يهدد محمد رمضان برفع دعوى قضائية

المتهم باغتصاب طفلة زوجته: «كنت بعاملها زي بنتي وفوقت من المخدرات وهي بتنزف»

رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة النوة في الإسكندرية

من أجل ليبيا.. صفعة قوية من الاتحاد الأوروبي لـ تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد

ناصر أفريقيا.. رئيس مصري نجح في دعم استقلال القارة عن الاحتلال الأجنبي

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور