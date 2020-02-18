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حوادث

شاهد.. إحباط محاولة تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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محمد صبرى
تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب قرابة 4 أطنان من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها..فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول (حاويتين) قادمتين من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحرى ، مشمولهما المستندى المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى(حمص مخلوط بالطحينة ) مشحونة بمعرفة إحدى الشركات كائن مقرها بالقاهرة ، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحرى ، حيث تم فض المعلبات المعدنية التى تحتوى المنتج الغذائى المشار إلية والتى بلغت (عدد 15842 علبة تحوى مخدر الحشيش بلغ وزنها 3 أطنان و900كيلو جرام).

هذا وقد امكن تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد وجارى تكثيف الجهود لضبطهم .

وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى) 390 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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