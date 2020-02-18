باب النجار مخلع.. طريق المجلس المحلي بقرية المركزية في الدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي: أغيثونا.. شاهد

يعانى أهالى قرية المركزية حفير شهاب الدين بمركز الستامونى في محافظة الدقهلية من سوء حالة الطريق المؤدي للمجلس المحلي ، وتهالكه وعدم صلاحيته للسير عليه، خاصة فى وقت الشتاء.

قال محمد فتحى زيدان أحد أبناء القرية لـ "صدى البلد"، الشوارع فى الشتاء تمتلئ بالمياه ولا أحد يستطيع السير فيها وطريق قرية المركزية به مصالح حكومية ومدارس مثل مدرسة الإعدادية والابتدائية ومدرسة التجارة والمجلس المحلى والوحدة الصحية ومكتب بريد وغيره".



وأضاف أحمد جودة قائلا" الطريق لا يصلح تماما للسير عليه فى الشتاء وفى حالة وجود حالة طوارئ أو حادث لا تستطيع سيارة الإسعاف أن تدخل وتسير فى هذا الطريق لأنه متهالك ومعوج كما أن الجنازات لا تستطيع السير فيه مما يشكل عقبة كبيرة للوصول للمقابر نناشدكم أن تغيثونا.