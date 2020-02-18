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محافظات

باب النجار مخلع.. طريق المجلس المحلي بقرية المركزية في الدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي: أغيثونا.. شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:13 م
طريق المجلس المحلي
طريق المجلس المحلي بقرية المركزية
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همت الحسينى
يعانى أهالى قرية المركزية حفير شهاب الدين بمركز الستامونى في محافظة الدقهلية من سوء حالة الطريق المؤدي للمجلس المحلي، وتهالكه وعدم صلاحيته للسير عليه، خاصة فى وقت الشتاء.

قال محمد فتحى زيدان أحد أبناء القرية لـ "صدى البلد"، الشوارع فى الشتاء تمتلئ بالمياه ولا أحد يستطيع السير فيها وطريق قرية المركزية به مصالح حكومية ومدارس مثل مدرسة الإعدادية والابتدائية ومدرسة التجارة والمجلس المحلى والوحدة الصحية ومكتب بريد وغيره".

وأضاف أحمد جودة قائلا" الطريق لا يصلح تماما للسير عليه فى الشتاء وفى حالة وجود حالة طوارئ أو حادث لا تستطيع سيارة الإسعاف أن تدخل وتسير فى هذا الطريق لأنه متهالك ومعوج كما أن الجنازات لا تستطيع السير فيه مما يشكل عقبة كبيرة للوصول للمقابر نناشدكم أن تغيثونا. 

وطالب عصام حامد المسئولين بالمحافظة ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بتشكيل لجنة تدرس كيفية إصلاحه حتى لا تحدث كوارث ويكفى أنه سبب فى وفيات مواطنين إضافة لعدم وجود إنارة بالأعمدة مما يزيد المشكلة وصعوبتها".
باب النجار مخلع.. طريق المجلس المحلي بقرية المركزية في الدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي: أغيثونا.. شاهد
باب النجار مخلع.. طريق المجلس المحلي بقرية المركزية في الدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي: أغيثونا.. شاهد
باب النجار مخلع.. طريق المجلس المحلي بقرية المركزية في الدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي: أغيثونا.. شاهد
باب النجار مخلع.. طريق المجلس المحلي بقرية المركزية في الدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي: أغيثونا.. شاهد
باب النجار مخلع.. طريق المجلس المحلي بقرية المركزية في الدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي: أغيثونا.. شاهد
باب النجار مخلع.. طريق المجلس المحلي بقرية المركزية في الدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي: أغيثونا.. شاهد
باب النجار مخلع.. طريق المجلس المحلي بقرية المركزية في الدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي: أغيثونا.. شاهد
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