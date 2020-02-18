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توك شو

طارق فهمي: إعادة فتح مطار حلب الدولي تؤكد خسارة تركيا.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:22 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن إعادة تشغيل وفتح مطار حلب الدولي خطوة إيجابية في إطار المواجهات التي تمت في منطقة إدلب.

وأضاف  طارق فهمي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن افتتاح المطار رسالة تؤكد تراجع تركيا وخسارتها سياسيا وعسكريا.

وتابع طارق فهمي:"   هناك تقدم كبير لقوات الجيش السوري في مواجهة تحركات تركيا  ومحاولات النظام التركي للوصول لمناطق التماس المجاورة لـ ادلب".

وأضاف طارق فهمي:"  خطوة النظام السوري قوية لاكتشاف واقع استراتيجي جديد في إطار استعادة النظام السوري لمقدراته، وافتتاح المطار خطوة مهمة واستراتيجية، خاصة فتح الممرات والطرق الدولية".

ولفت طارق فهمي:"  الجيش السوري يوجه رسالة إلى تركيا وقواتها، وسيطرة النظام السوري  رسائل  تؤكد تراجع النظام التركي  واستمرار خسائر تركيا سياسيا وعسكريا"، مضيفا:"  الأتراك كانوا يظنون أنهم سيقومون بعملية غزو كاملة على سوريا وتلك التوقعات خائبة وغير صحيحة على الإطلاق".

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