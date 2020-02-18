بسبب ظاهرة بحر سيف.. تشكيل لجنة عليا لمعاينة محطة الخلط بكفر ديما في الغربية

باشرت لجنة عليا من وزارة البيئة والري ومحافظة الغربية لمعاينة الظاهرة الغريبة التي شهدتها قرية كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات والتي تمثلت في ظهور طبقة صابون أشبه بالثلوج غطت سطح مياه ترعة بحر سيف المارة بالقرية .





حيث قررت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور احمدعطا نائب محافظ الغربية تشكيل لجنة عليا من جهاز شئون البيئة بالغربية ومجلس مدينةكفرالزيات وري المنوفية ضمت كلا من علاء بهنسي وسليمان ابوحسين نائبا رئيس مدينة كفر الزيات والإدارة العامة لري شبين الكوم وإدارة ري قبلي كفرالزيات بحضور عبدالمنعم طه مدير ادارة النوعية بجهاز شئون البيئة بالغربية ومحمد الصعيدي كيميائي بمعمل البيئةبطنطا ومحمدغلام بإدارة البيئة بالغربية وهاني مصطفي بإدارة جهاز شئون البيئة بطنطا والمهندس سمير عمار مدير إدارة ري قبلي كفرالزيات.





وأكد عصام عمارة عضو مجلس محلي مركز كفرالزيات سابقا من اهالي القرية ان اللجنة قامت بمعاينة المحطة واخذ عينات لتحليلها وعند التشغيل للمحطة فوجئ الاهالي بانبعاث روائح كريهة ناتجة عن تشغيل المحطة مما يؤكد وجود تلوث للمياه بسبب خلط مياه مصرف تلا مع المياه العذبة ببحر سيف.





كما قامت اللجنة بأخذ عينات من التربة لتحليلها وتحليل الزراعات لبيان مدي تأثرها بالتلوث الي جانب اخذ عينة من المياه لتحليلها وبيان نسب التلوث بها وشهدت اعمال المعاينة حضور عدد كبير من الفلاحين وأهالي القرية لاثبات تضررهم من المحطة، وانتقلت اللجنة الي مجلس مدينة كفرالزيات وتم عمل محضر انضمامي بما توصلت إليه اللجنة.





هذا وقد قررت اللجنة في توصياتها و مخاطبة وزارة الري لتركيب فلاتر تنقية بمحطة الرفع و الخلط الموجودة علي ترعة بحر سيف بقرية كفرديما لمنع الملوثات بالمياه والتي هي مصدر شكاوي الاهالي عدم م تشغيل المحطة في فترة أقل احتياجات لعدم حدوث أي آثار بيئية تضر بالزراعة والدفع بوحدات طوارئ في حالة نقص المياه الشديدة في الصيف بشكل مؤقت.





وأشار إلى تكليف الادارة العامة لصرف شرق المنوفية للري بمتابعة مصادر الملوثات بمصرف تلا العمومي وتحرير محاضر للمخالفين ورفع نواتج التطهير بطريقة امنه.



