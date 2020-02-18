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رياضة

النصر يحرز هدف التعادل في شباك العين الإماراتي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أحرز النصر السعودي هدف التعادل في شباك العين الإماراتي في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

جاء الهدف الأول فى المباراة عن طريق عمر ياسين بعد ضغط رائع من لاعبي العين في منتصف ملعب النصر، ليستطيع اللاعب لابا كودجو استخلاص الكرة في الجهة اليمنى ليدخل منطقة الجزاء ويمرر الى عمر ياسين المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة تسكن الزاوية اليمنى للشباك.

ثم تعادل النصر عن طريق مختار علي بعد وجود خطأ لصالح النصر من على يسار منطقة الجزاء ينفذها نور الدين أمرابط داخل منطقة الجزاء على القائم الأول يحولها اللاعب مختار علي إلى شباك الحارس خالد عيسى.
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