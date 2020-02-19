مايا مرسى تطلق مبادرة سيدات مصر وتؤكد: هدفها تخفيض قوائم الانتظار بمستشفى بهية.. وعضوات القومى للمرأة: الرئيس أكبر داعم للمرأة ونطالب بتجسيد صعاب مريضة السرطان فى الدراما

مايا مرسى: يجب التكاتف مع الدولة لرعاية صحة المرأة

أحلام حنفى: الرئيس أكبر داعم للمراة

نسرين البغدادى: أطالب صناع الدراما والقائمين عليها بتجسيد الصعاب التى يعيشها مريض السرطان فى الأعمال الدرامية





أطلقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أمس، الاثنين، مبادرة" سيدات مصر" لتخفيض مدة قوائم الانتظار بمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان في الفترة من ١٨ فبراير الجاري حتى ١٨ مارس القادم، والتى تتزامن مع احتفالات عيد الأم، وذلك بمشاركة أعضاء وعضوات المجلس ولفيف من الشخصيات العامة.





واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.





كما توجهت رئيس المجلس القومي للمرأة بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للدور الفاعل الذي تقوم به من أجل تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، مؤكدة أن ملف صحة المرأة المصرية يلقى اهتماما كبيرا من جهات الدولة، مشددة على ضرورة التكاتف مع الدولة لرعاية صحة المرأة المصرية.







وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى سيكون البداية، حيث تم إطلاق مبادرة لتخفيض مدة قوائم الانتظار بالمستشفى، وذلك للاطمئنان على أكبر عدد ممكن من السيدات وتقديم خدمات العلاج المختلفة لهن خلال أقصر مدة زمنية ممكنة.

وأكدت أن الاحتفال بعيد الأم هذا العام سيكون مختلفا، حيث يبعث رسالة طمأنة إلى كل أمهات مصر، موضحة أن هذه المبادرة تتزامن مع الاحتفال بعيد الأم وتستهدف تقليل قوائم الانتظار من ٤٥ يوما إلى ٢١ يوما، وذلك بتكلفة تقدر بـ ٢١ مليون جنيه لكى تحتفل كل أم بعيدها وهى مطمئنة.





وناشدت رئيس المجلس القومى للمرأة كل أمهات مصر أن يعلمن أولادهن أهمية دورهم في خدمة الوطن وخدمة من حولهم، متمنية أن تقوم الأمهات بحث أبنائهن على أن تكون هدية عيد الأم هذا العام هو تبرعهم لمستشفى بهية من أجل المساهمة في الاطمئنان على صحة كل أم مصرية.







وقالت الدكتورة مايا مرسي إنها تعتبر نفسها إحدى حفيدات بهية وجزء من هذا الصرح العظيم الذى يخدم المرأة المصرية، مؤكدة أن المجلس و فروعه فى جميع المحافظات يعمل على تقديم كل الدعم لمستشفى بهية لرعاية المرأة في المحافظات.





من جانبها، أكدت الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس ومقررة لجنة الصحة، أن الرئيس أكبر داعم للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية كانت استمرارا لدعم الرئيس لتمكين المرأة فى جميع المجالات.





وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس ومقررة لجنة التدريب، أنها شعرت بالقوة والتآلف بمجرد وجودها داخل المستشفى، وطالبت بدعوة صناع الدراما والقائمين عليها لتجسيد الصعاب التى يعيشها مريض السرطان فى الأعمال الدرامية.



