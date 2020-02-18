بنك كريدي أجريكول: استراتيجية لتعزيز الشمول المالي بتكليفات من المركزي

قال ولي لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول- مصر، إن البنك يعكف علي تنفيذ استراتيجية للعام المالي الجاري لتعزيز الخدمات الرقمية بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والانتقال بشكل متسارع لمجتمع رقمي لا نقدي.





أوضح " لطفي" في تصريحات له اليوم علي هامش توقيع بروتوكول تعاون مع نادي الصيد المصر ي ، أن هناك مستهدفات لدي البنك بدمج كافة فئات المجتمع داخل منظومة الاقتصاد الرقمي من خلال تحسين مستوي الخدمات المقدمة.





أضاف " لطفي" أن البنك يسعي لتوسيع عملياته في تعميم الاستخدام الائتماني لبطاقات العضوية الخاصة بالنوادي الرياضية التي تم توقيع بروتوكولات معها كنادي الصيد و سبورتينج، بحيث يتم تفعيلها علي الدفع والتحصيل الإلكتروني للتيسير علي العملاء.