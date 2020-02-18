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اقتصاد

بنك كريدي أجريكول: استراتيجية لتعزيز الشمول المالي بتكليفات من المركزي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:09 م
خلال توقيع البروتوكول
خلال توقيع البروتوكول
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محمد يحيى

قال ولي لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول- مصر، إن البنك يعكف علي تنفيذ استراتيجية للعام المالي الجاري لتعزيز الخدمات الرقمية بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والانتقال بشكل متسارع لمجتمع رقمي لا نقدي.


أوضح " لطفي" في تصريحات له اليوم علي هامش توقيع بروتوكول تعاون مع نادي الصيد المصري، أن هناك مستهدفات لدي البنك بدمج كافة فئات المجتمع داخل منظومة الاقتصاد الرقمي من خلال تحسين مستوي الخدمات المقدمة.


أضاف " لطفي" أن البنك يسعي لتوسيع عملياته في تعميم الاستخدام الائتماني لبطاقات العضوية الخاصة بالنوادي الرياضية التي تم توقيع بروتوكولات معها كنادي الصيد و سبورتينج، بحيث يتم تفعيلها علي الدفع والتحصيل الإلكتروني للتيسير علي العملاء.

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