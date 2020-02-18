شاهد.. الجريدة الرسمية تنشر فوز أبو العينين في الانتخابات التكميلية بالجيزة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية بكل من الدائرة الاولى - دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، بمحافظة الجيزة، والدائرة السابعة - دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى، فى محافظة المنيا، والتى أجريت يومى الجمعة والسبت 7، 8 نوفمبر 2020، بالخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11 ،12 نوفمبر 2020 داخل جمهورية مصر العربية.









اقرأ أيضا:





ونص القرار "يعلن انتخاب المترشح محمد محمد محمد أبو العينين، وشهرته محمد محمد أبو العينين "حزب مستقبل وطن" بمجلس النواب "فردي" عن الدائرة الأولى "دائرة الجيزة" ومقرها مركز شرطة الجيزة، فى محافظة الجيزة.





وإجراء الإعادة فى الدائرة السابعة، "دائرة ملوى" بين كل من عبد الله محمد عبد الله خليفه وشهرته عبد الله خليفة، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد وشهرته صابر عبد الحكيم.