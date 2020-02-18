AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«بشاير الخير».. محافظ الغربية يعلن منطقة لوجستية توفر 50 ألف فرصة عمل.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:25 م
طلرق رحمي
طلرق رحمي
Advertisements
هاني حسين
قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة بها 3 مجمعات صناعية الأولى مقامة على 11 فدانًا جاهزة للتسليم، ويستطيع شباب الصناع التقديم الأوراق المطلوبة؛ للحصول على ورشة داخل المجمعات الصناعية، ونسبة الإنجاز في المرافق داخل المجمعات الصناعية تصل لـ 95% لقطاع النسيج والمنسوجات.

وأضاف طارق رحمي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنطقة الثانية على مساحة 12 فدانًا متنوعة بين النسيج والصناعات الغذائية والصناعات الجلدية والمرحلة الثالثة على مساحة 12 فدانًا لم تبدأ حتى الآن.

وتابع طارق رحمي "الأولوية للغزل والنسيج لتوفير بدائل للصناع في مجال الغزل والنسيج، والمرحلة الأولى بها 615 ورشة وتوفر حوالي 2000 فرصة عمل".

وأكمل طارق رحمي "هناك مشاكل كثيرة في البنية التحتية في محافظة الغربية خاصة في الرصف والصرف الصحي، وهناك منطقة لوجستية على مساحة 800 فدان باستثمارات ضخمة توفر 50 الف فرصة عمل  ومعدل الإنجاز بها يصل لـ 60% وبها نادٍ رياضي ومنطقة ترفيهية وملاهي".

ولفت طارق رحمي إلى إنشاء "منطقة لوجستية للأدوية وتوكيلات السيارات المختلفة وثلاجة ضخمة لتجميع المواد الغذائية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحليل | المجمعات الصناعية خطوة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج فى القطاع الرسمى

محافظ بني سويف يتفقد المراحل النهائية لمشروع إنشاء 266 وحدة صناعية

محافظ بني سويف يتفقد المراحل النهائية لمشروع إنشاء 266 وحدة صناعية .. وجدول زمني لتوصيل المرافق .. وإصلاح منزل كوبري النيل من ناحية الشرق

مصر تتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية .. إنفوجراف

هيئة الاستثمار: 1.1 مليار جنيه تكلفة منطقة بنها وتضم 187 مشروعا توفر 3500 فرصة عمل.. و96% نسبة التنفيذ

بعد زيارة وزيرة الهجرة.. طارق رحمي يعلن خطة لتطوير محافظة الغربية

ترشيحاتنا

السجن من 3 لـ 7 سنوات لـ 16 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين

فشل إنقاذه.. فيروس كورونا يقتل مدير مستشفى ووهان ووتشانج

عودة الروح إلى ضحية سرقة الكلب.. استئناف الإسكندرية تأمر بحبس بلطجي المنتزة 15 يوما.. تفاصيل

مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبيه في أبوظبي

مرت بظروف صعبة ..زوجة وزير الرياضة تكشف رحلتها مع سرطان الثدي : حبيت زوجى أكتر بعد الأزمة

فيديو جراف .. التفاصيل الكاملة لمرض حمو بيكا "كرون"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

بعد 26 عاما من الإبادة الجماعية.. رواندا تسير بسرعة الصاروخ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد