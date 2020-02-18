«بشاير الخير».. محافظ الغربية يعلن منطقة لوجستية توفر 50 ألف فرصة عمل.. فيديو

يستطيع شباب الصناع التقديم الأوراق المطلوبة؛ للحصول على ورشة داخل المجمعات الصناعية، ونسبة الإنجاز في المرافق داخل المجمعات الصناعية تصل لـ 95% لقطاع النسيج والمنسوجات. قال طارق رحمي، محافظ الغربية ، إن المحافظة بها 3 مجمعات صناعية الأولى مقامة على 11 فدانًا جاهزة للتسليم، والصناعية،الإنجاز





وأضاف طارق رحمي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنطقة الثانية على مساحة 12 فدانًا متنوعة بين النسيج والصناعات الغذائية والصناعات الجلدية والمرحلة الثالثة على مساحة 12 فدانًا لم تبدأ حتى الآن.





وتابع طارق رحمي "الأولوية للغزل والنسيج لتوفير بدائل للصناع في مجال الغزل والنسيج، والمرحلة الأولى بها 615 ورشة وتوفر حوالي 2000 فرصة عمل".





وأكمل طارق رحمي "هناك مشاكل كثيرة في البنية التحتية في محافظة الغربية خاصة في الرصف والصرف الصحي، وهناك منطقة لوجستية على مساحة 800 فدان باستثمارات ضخمة توفر 50 الف فرصة عمل ومعدل الإنجاز بها يصل لـ 60% وبها نادٍ رياضي ومنطقة ترفيهية وملاهي".





ولفت طارق رحمي إلى إنشاء "منطقة لوجستية للأدوية وتوكيلات السيارات المختلفة وثلاجة ضخمة لتجميع المواد الغذائية".



