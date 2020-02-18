الرئيس السيسي: الهدف من استرداد الأراضي هو ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.. ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي

الرئيس السيسي:

= يطالب المسئولين بالمتابعة اليومية لاسترداد أراضي الدولة

= يوجه بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر الأوضاع غير القانونية

= ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، باللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين، وتسعة من المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.





ووجه الرئيس السيسى، الشكر إلى أجهزة الحكومة والمحافظين والمسئولين المعنيين للجهد المبذول، كما أكد أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائمًا ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.





طالب الرئيس بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين لهذا الملف ، وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية ، وكذلك مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.





وشدد الرئيس السيسى على ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والمتحصلات التعاقدية ليتم تنميتها من خلال مبادرات من قبل المحافظين.