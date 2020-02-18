AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الرئيس السيسي: الهدف من استرداد الأراضي هو ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.. ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي:
= يطالب المسئولين بالمتابعة اليومية لاسترداد أراضي الدولة
= يوجه بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر الأوضاع غير القانونية
ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، باللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين، وتسعة من المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

ووجه الرئيس السيسى، الشكر إلى أجهزة الحكومة والمحافظين والمسئولين المعنيين للجهد المبذول، كما أكد أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائمًا ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.

طالب الرئيس بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين لهذا الملف ، وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية ، وكذلك مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والمتحصلات التعاقدية ليتم تنميتها من خلال مبادرات من قبل المحافظين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنيا تستعد للموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة .. صور

بعد مد فترة التصالح.. محافظ البحيرة: تقدم 27 ألفا و465 مواطنا لتقنين الأوضاع

انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في البحر الأحمر

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تتكاتف لاسترداد أراضي الدولة.. إزالة 25 حالة تعد ضمن الموجة 15 في الأقصر .. وتنفيذ 7 حالات واسترداد 40 فدان أرض زراعية في أسيوط

ضمن الموجة الـ 15.. إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة بالشرقية

محافظ القاهرة: ارتفاع حصيلة استرداد الأراضى بالعاصمة إلى 92 ألف متر مربع

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبيه في أبوظبي

والدة حمو بيكا تكشف تفاصيل حديثها مع هاني شاكر.. فيديو

نادر السيد يكشف عن توقعه لنتيجة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. مفآجأة

مصر فى مهمة رسمية بالسعودية

هل تنتقل عدوى كورونا عن طريق الناموس والنقود؟.. الصحة العالمية تكشف الحقيقة

مش إحنا اللي حاطينها.. محافظ الغربية يرد على أزمة السجادة الزرقاء في زيارة وزيرة الهجرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

بعد 26 عاما من الإبادة الجماعية.. رواندا تسير بسرعة الصاروخ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد