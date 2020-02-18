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رياضة

أحمد بلال: النادي الأهلي كعبه عالي على الزمالك والسوبر الأفريقي صعب المهمة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:21 م
أحمد بلال
أحمد بلال
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محمد رشاد
أكد أحمد بلال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، يصعب مهمة الأهلي في المباراة التي تجمعهما للمنافسة على كأس السوبر المصري.

وكان الزمالك قد توج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال بلال خلال تصريحاته عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية": "لولا فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي لقلت إن الأهلي سينتصر، ولكن الآن ومع ظهور الأبيض بأداء جيد أمام الترجي التونسي فأعتقد أن أهدافهم أصبحت كبيرة للفوز على الأحمر وتحقيق لقب آخر".

وأضاف: "الأهلي يمتلك دوافع كبيرة وأهمها أنه لا يريد أن يتعطل في مشوار الفوز، وأعتقد أن الأحمر كعبه أعلى من الزمالك خلال هذه الفترة، رغم توقعي أن اللقاء 50% لكل فريق".

ويستعد قطبا الكرة المصرية لخوض منافسة قوية على حسم لقب كأس السوبر المصري بعد غدٍ الخميس في تمام السابعة مساءً، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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