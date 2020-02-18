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رياضة

النصر السعودي يفوز على العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق نادي النصر السعودي، فوزًا غاليًا بهدفين لواحد على مستضيفه العين الإماراتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، صعد النصر إلى صدارة المجموعة الرابعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط في انتظار نهاية لقاء السد القطري وسباهان أصفهان الإيراني، بينما تجمد العين في المركز الأخير بدون أي نقطة.

وقدم النصر، شوطًا أول سيء للغاية، حيث لم يشكل أي خطورة على مرمى العين، مكتفيًا بتسديد 4 كرات، جميعهم كانوا خارج الثلاث خشبات.

وفي ظل سوء المستوى من النصر، في الشوط الأول، استغل الفريق الإماراتي هذا الأمر، ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 18، بواسطة لاعبه عمر ياسين.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قام حكم المباراة، بإلغاء هدف التعادل للنصر، والذي سجله عبدالرزاق حمد الله، بداعي التسلل.

وتغير أداء النصر تمامًا في الشوط الثاني، حيث سيطر على مجريات اللعب، مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 57، عن طريق لاعبه مختار علي.

وعندما كان الجميع يظن أن المباراة متجهة للتعادل، ارتكب حارس العين خطأ كارثي، عندما خرج من ملعبه، ليضغط عليه حمد الله، بقتالية رائعة، ويقطع منه الكرة، مسجلًا الهدف النصراوي الثاني في الدقيقة 51.

وكاد النصر، أن يسجل الثالث قبل نهاية المباراة، ولكن دون نجاح، ليخرج فائزًا (2-1)، ويحصد 3 نقاط غالية.
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