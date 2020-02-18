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محافظات

بنسبة 99.4%.. تطعيم 535 ألفا ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:34 م
تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال
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محمود زيدان
حققت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة الدكتور سوسن سلام، وكيل الوزارة، اليوم، إنجازًا كبيرًا، خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، على مدار 3 أيام، وذلك بتطعيم 535 ألفًا و877 طفلًا على مستوى المحافظة، بنسبة 99.4% من المستهدف. 

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة تستهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرة إلى تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات بالطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ بنقطتين على الثلث الأخير من اللسان.
وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى وجود فرق طبية ثابتة وأخرى متحركة للانتقال من منزل لمنزل تجوب جميع مدن وقرى المحافظة، موضحة أن الحملة تستهدف 539 ألفًا و131 طفلًا ، وذلك بمعرفة 1084 فريقًا طبيًا مدربًا وبإشراف أكثر من 270 مشرفًا.
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