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رياضة

خاص.. مدافع صن داونز: مواجهة الزمالك كانت أسهل من الأهلي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:28 م
لقطة من تتويج صن
لقطة من تتويج صن داونز بالبطولة عام 2016
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مجدي سلامه
تحدث أنيلي نجونجا، مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن المواجهات السابقة مع النادي الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى سهولة مباريات أمام الزمالك في ذلك التوقيت.

وقال "نجونجا"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مواجهة الزمالك كانت الأسهل لنا من مواجهة النادي الأهلي، حيث كان من السهل الوصول لمرمى نادي الزمالك؛ خاصة أننا نمتلك لاعبين رائعين أبرزهم "خاما بيليات".

وتابع "بينما مواجهة الأهلي على الرغم من هزيمته بخماسية إلا أن المباراة كانت صعبة للغاية".

يذكر أن نادي صن داونز الجنوب أفريقي واجه النادي الأهلي العام الماضي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واستطاع هزيمته بخماسية مقابل هدف من مجموع المباراتين من دور ربع النهائي، بينما حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك بعد هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد .

وتعد تلك البطولة، أول بطولة يحصل عليها نادي صن داونز الجنوب إفريقي في تاريخه.

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