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أخبار البلد

داليا زيادة : تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن المصري أمر مرفوض

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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أماني نوار

قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة  أن التدخل من أي جهة أجنبية أيا كانت في الشأن المصري خصوصًا لو كان يتعلق بالقضاء وأحكام القضاء هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأوضحت زيادة في تصريح "لصدى البلد " أن  تحركات البرلمان الأوروبي بتصريحات تحمل إدانة لمصر في قضايا تبدو في ظاهرها أنها حقوقية، هذا التدخل بالذات كلنا نعلم أنها دائمًا ما تكون مدفوعة بحقوقيين مصريين هاربين إلى هذه الدول الأوروبية، ومصدر رزقهم الرئيسي هو إثارة شائعات حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وهذا لا يدر عليهم الأموال فقط، ولكن أيضًا يفتح لهم الأبواب في البرلمان الأوروبي وغيرها من الهيئات الكبرى

وقالت:"  للأسف هم يخدمون مصالحهم الشخصية الضيقة جدًا على حساب وطن بالكامل، ويتعمدون تضخيم الأحداث في مصر لمنحهم امتيازات أكبر، ولا ننسى مثلًا أنهم هم من كانوا وراء حالة التضخيم والمبالغة بشأن قضية الطالب الإيطالي ريجيني قبل بضعة سنوات والتي تسببت في أزمة دبلوماسية كبيرة وقتها بين مصر وإيطاليا، مصر الآن دولة قوية، بها قضاء مستقل له كل الاحترام ولا يمكن مطلقًا الرجوع عليه بالضغط أو الإدانة أو التأثير على قراراته بواسطة أي جهة أجنبية"

واوضحتمدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن هناك انتشار واسع للإخوان في المساجد الأوروبية والغربية بوجه عام، وأنهم يتلقون التبرعات في أغلب الدول الأوروبية دون رقابة مناسبة، وهذه مشكلة، دفعت ثمنها أوروبا كثيرًا، لأن هذه الأموال تستخدم في تغذية أفكار متطرفة تمهد لتجنيد معتنقيها من قبل التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرهما، ثم يعودون لبلدانهم لتدميرها، لهذا حسنًا فعل الرئيس الفرنسي بفتحه لهذا الملف، وفرنسا بوجه عام لديها أليات مواجهة حازمة جدًا ضد التيارات الإسلامية المتطرفة، ونتمنى أن تتكرر التجربة في دول أوروبية أخرى ما زالت تتيح مجالًا واسعًا للتيارات المتطرفة بالعمل والانتشار من خلال المساجد أو الجمعيات الخيرية.

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