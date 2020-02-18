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أصل الحكاية

يسبق الريال وبرشلونة.. تعرف على ترتيب قمة الأهلي والزمالك بين ديربيات العالم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:35 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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عبدالله قدري
يلتقي فريقا الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في مباراة تحديد بطل كأس السوبر المصري موسم 2019– 2020.

الأهلي يخوض اللقاء بصفته بطل الدوري الممتاز، والزمالك بطل كأس مصر، فيما يسعى الأهلى إلى التتويج باللقب الـ 12من بطولة كأس السوبر، بينما يسعى الزمالك إلى التتويج بالبطولة الرابعة في تاريخه.

ويحظى كلاسيكو الأهلي والزمالك بشعبية كبيرة، واهتمام إعلامي عربي ومحلي غير مسبوق، جعل من جريدة ميرور البريطانية، تصنفه ضمن أكثر 20 ديربي إثارة وأهمية على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار، رصدت جريدة ميرور البريطانية، قائمة بأكثر 20 ديربي إثارة وأهمية في العالم، وكانت المفاجأة احتلال ديربي الزمالك مع الأهلي المركز الثالث في القائمة، متفوقة على ديربيات مثيرة وتحظى بمشاهدة عالية مثل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، وديربي مانشيستر يونايتد وسيتي.

وقالت الجريد ذائعة الصيت عن قمة الأهلي والزمالك إن كرة القدم المصرية آخذة في الارتفاع مرة أخرى و ديربي القاهرة أصبح أكثر إثارة من أي وقت مضى.

وتحدثت الجريدة عن الأهلي وقالت إنه احتضن صعود الحركة القومية في بلد يتطلع إلى الابتعاد عن التأثيرات الاستعمارية، فيما ضم منافسه الزمالك الأوروبيين والمصريين في نفس الفريق، و كان أيديولوجية مختلفة تماما عما يعتقده الأهلي.

ويرصد صدى البلد قائمة الديربيات التي ذكرتها جريدة ميرو على النحو التالي

مباراة سيلتيك ورينجيرز (إسكتلندا)
بوكا جونيورز وريفيربليت (الأرجنتين)
الأهلي والزمالك (مصر)
برشلونة وريـال مدريد (إسبانيا)
أوليمبياكوس وباناثانيكوس (اليونان)
جالاتاسراي وفينارخشة (تركيا)
أرسنال وتوتنهام (إنجلترا)
ليفربول ومانشستر يونايتد (إنجلترا)
بروسيا دورتموند وشالكه (ألمانيا)
ناسيونال وبينارول (أوروجواي)
جريميو وإنترناسيونال (البرازيل)
إنديبنديانتي وريسينج كلوب (الأرجنتين)
ميلان وإنتر (إيطاليا)
هايدوك سبليت ودينمو زغرب (كرواتيا)
أياكس وفينوورد (هولندا)
بارتيزان والنجم الأحمر (صربيا)
فيليز موستار وزرينيسكي موستار (البوسنة والهرسك)
مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي (إنجلترا)
فلامينجو وفلومينسي (البرازيل)
جوادالاخارا وكلوب أمريكا (المكسيك)
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