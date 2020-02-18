توفيق: توقيع عقود تأسيس شركة الوساطة والتسويق ضمن «جسور» الأسبوع المقبل

كشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أنه ستتم الدعوة لعقد الجمعية التأسيسية لشركة الوساطة والتسويق التي تعتزم الوزارة إنشاءها ضمن مبادرة «جسور» لتعزيز التجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا، لتوقيع عقود تأسيس الشركة خلال الأسبوع المقبل.





جاء ذلك على فى تصريحات صحفية على هامش توقيع شركة ايجوث التابعة للقابضة للسياحة احدة شركات قطاع الأعمال العام عقد إنشاء فندق بالأقصر مع مجموعة طلعت مصطفى باستثمارات تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.





وكان توفيق عقد في مطلع الشهر الجاري اجتماعا مع عدد من المساهمين المحتملين في الشركة، بحضور مسؤولي الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة النصر للتصدير والاستيراد وممثلي البنوك الحكومية الثلاث (الأهلى - مصر - القاهرة) وعدد من الشركات ورجال الأعمال.





وأكد أهمية عنصر الوساطة والتسويق في استكشاف الفرص وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في دول شرق أفريقيا،مشيرا الى ان الوزارة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في هذه الشركة إلى جانب مساهمة الشركة القابضة للنقل التابعة للوزارة والبنوك الحكومية الثلاث، وأنه سيتم الاستعانة بكوادر محترفة وعلى مستوى عال من الخبرة لإدارة الشركة.