AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

توفيق: توقيع عقود تأسيس شركة الوساطة والتسويق ضمن «جسور» الأسبوع المقبل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:56 م
خلال التوقيع
خلال التوقيع
Advertisements
علياء فوزي

كشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أنه ستتم الدعوة لعقد الجمعية التأسيسية لشركة الوساطة والتسويق التي تعتزم الوزارة إنشاءها ضمن مبادرة «جسور» لتعزيز التجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا، لتوقيع عقود تأسيس الشركة خلال الأسبوع المقبل.


جاء ذلك على فى تصريحات صحفية على هامش توقيع شركة ايجوث التابعة للقابضة للسياحة احدة شركات قطاع الأعمال العام عقد إنشاء فندق بالأقصر مع مجموعة طلعت مصطفى باستثمارات تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.


وكان توفيق عقد في مطلع الشهر الجاري اجتماعا مع عدد من المساهمين المحتملين في الشركة، بحضور مسؤولي الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة النصر للتصدير والاستيراد وممثلي البنوك الحكومية الثلاث (الأهلى - مصر - القاهرة) وعدد من الشركات ورجال الأعمال.


وأكد  أهمية عنصر الوساطة والتسويق في استكشاف الفرص وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في دول شرق أفريقيا،مشيرا الى ان الوزارة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في هذه الشركة إلى جانب مساهمة الشركة القابضة للنقل التابعة للوزارة والبنوك الحكومية الثلاث، وأنه سيتم الاستعانة بكوادر محترفة وعلى مستوى عال من الخبرة لإدارة الشركة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة للنقل: مشروع جسور يستهدف تفعيل التجارة الخارجية مع دول شرق ووسط إفريقيا

القابضة للنقل البحري والبري: تطوير شامل للشركات التابعة

وزير قطاع الأعمال: اكتمال خدمات أولى جسور التجارة الخارجية منتصف 2020 ويستهدف شرق أفريقيا

القابضة للنقل البحري: نستهدف 9.8 مليار جنيه إيرادات وصافي ربح 3.6 مليار جنيه

وزارة قطاع الأعمال عام 2019.. تنفيذ تجربة المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن.. تسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية.. وافتتاح أول فندق 5 نجوم في الدلتا

تعاون بين قطاع الأعمال و الاستثمار لإعداد كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية

ترشيحاتنا

رقاصة داخل الفصل.. فصل 22 طالبا وإحالة المدير و15 معلما فى مدرسة بالمنوفية للتحقيق.. شاهد

حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة

هل تنتقل عدوى كورونا عن طريق الناموس والنقود؟.. الصحة العالمية تكشف الحقيقة

بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة وتهديدها بالانتحار.. 5 إطلالات محتشمة لـ منى فاروق.. شاهد

محمد رمضان يسبب أزمة في أحد شوارع القاهرة .. لهذا السبب

مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبيه في أبوظبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات

بعد 26 عاما من الإبادة الجماعية.. رواندا تسير بسرعة الصاروخ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد