"حضبة أوترومون" يكشف عن قائمة عروض دورته الأولى

أعلنت إدارة الملتقى الدولي لعروض الفُرجة ومسرح الشارع قصر هلال 2020 "حضبة أوترومون" عن قائمة العروض المقبولة للمشاركة في الدورة الأولى للملتقى، المزمع إقامته بمدينة قصر هلال المنستير في تونس، خلال الفترة من 17 إلى 22 مارس المقبل.





استقبلت الهيئة ما يقرب من 49 ملفا ما بين عروض مسرحية كلاسيكية ومسرح الشارع من 15 دولة مختلفة.





وعليه فقد قررت إدارة الملتقى إنشاء مسابقة وطنية لمسرح الشارع، مكونة من 8 عروض تونسية، بجانب 19 عرضا في المسابقة الدولية الرسمية، يأتون من 12 دولة مختلفة، كما سوف يتم عرض 6 مسرحيات خاصة على هامش المهرجان.





الجدير بالذكر أن مدير الدورة الأولى للملتقى هو الفنان طلال أيوب الذي شارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية منها: سيكاترس لغازي الزغباني ، هيبنوز لعاصم بالتوهامي ، ما خلصناش مانخلص وش لمحمد علي القلعي ، شظايا لأنور الشعافي ، كاليجولا لفاضل الجزيري، نشوة الأعماق لإيمان السماوي، فويسك لأسامة غنم ، حين رأينك لصالح الفالح. وغيرها من الأعمال ، كما شغل عدة مناصب منها :المدير الفني لمشروع "فيرست ستيب" بجمعية أبولون للثقافة والفنون .