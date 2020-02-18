التعاون السعودي يفوز على الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

حقق نادي التعاون السعودي، انتصارًا هامًا على الدحيل القطري، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وبهذه النتيجة، تصدر نادي التعاون، جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة "6 نقاط"، وبفارق 3 نقاط عن الدحيل "الوصيف"، و5 نقاط عن الشارقة وبيرسبوليس، المتعادلان (2-2) في نفس الجولة.
وقدم التعاون، واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق، سواء على المستوى المحلي أو القاري، حيث سيطر على مجريات اللعب، وأهدر أكثر من فرصة.
وسجل التعاون، هدف التقدم في الدقيقة 34، بواسطة المهاجم الكبير محمد السهلاوي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-0) لسكري القصيم.
وفي الشوط الثاني، عزز التعاون من تقدمه بالهدف الثاني، بواسطة لاعبه المنتقل في الصيف القادم إلى الاتحاد، عبدالمجيد السواط.
جدير بالذكر أن اللقاء، شهد مشاركة النجم الكاميروني لياندر تاوامبا كبديل، وهو الظهور الأول له بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام النصر، يوم 4 يناير، في كأس السوبر المحلي.