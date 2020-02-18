التعاون السعودي يفوز على الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

حقق نادي التعاون السعودي، انتصارًا هامًا على الدحيل القطري، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.





وبهذه النتيجة، تصدر نادي التعاون، جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة "6 نقاط"، وبفارق 3 نقاط عن الدحيل "الوصيف"، و5 نقاط عن الشارقة وبيرسبوليس، المتعادلان (2-2) في نفس الجولة.



