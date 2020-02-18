مياه أسيوط تنفذ أنشطة توعوية لنشر ثقافة الترشيد والحفاظ على المياه

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط والوادى الجديد بعدد من الأنشطة التوعوية المتنوعة فى ضوء خطته التوعوية وزيادة الوعى الثقافى، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك للحفاظ على مواردنا المائية.





قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدار شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أن الأنشطة التوعوية التى يقدمها فريق مياه أسيوط التوعوى تستهدف نشر الوعى المائى لدى طلاب المداس والجامعات من خلال تنفيذ عدد من الزيارات إلى محطات تنقية مياه الشرب المرشحة للتعرف على مراحل التنقية المختلفة من المأخذ مرورًا بالمروقات والمرشحات وحتى ضخها فى الشبكات.









وأكد أن الانشطة التوعوية شملت إستقبال رجال الدين وإقامة الندوات والمؤتمرات لنشر ثقافة ترشيد المياه واعتبارهم كسفراء للمياه فى كافة أرجاء المجتمع، هذا بجانب تنفيذ العديد من أنشطة التوعية للطلاب بالمدارس بمختلف المراحل الدراسية، لبناء الفكر التوعوى عن الاستخدام الأمثل والرشيد للمياه.