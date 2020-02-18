وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب ٨ آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة قرية بني عدى التابعة لمركز منفلوط في أسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، ورود بلاغ من الأهالي بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة ووقوع وفيات ومصابين.







