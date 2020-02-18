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حوادث

وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
لقى شخص مصرعه، وأصيب ٨ آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة قرية بني عدى التابعة لمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، ورود بلاغ من الأهالي بحادث انقلاب سيارة ميكروباص  بالترعة ووقوع وفيات ومصابين.


وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين وفاة "علاء سعودى على" 24 سنة، من بنى عدى وإصابة "محمد عادل صابر" 17 سنة، و"سليمان ناصر سليمان" 19 سنة، و "ابرام مجدى رزق" 27 سنة، و "سامح سيد صالح" 42 سنة، و "عبده محمد محروس" 13 سنة، و"عاصم زكريا عثمان" 19 سنة، و"كريم مصطفى بكر" 19 سنة، و"محمد عطيه ثابت" 19 سنة، وجميعهم مقيمين بمركز منفلوط.
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