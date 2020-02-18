وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب ٨ آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة قرية بني عدى التابعة لمركز منفلوط في أسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، ورود بلاغ من الأهالي بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة ووقوع وفيات ومصابين.
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وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين وفاة "علاء سعودى على" 24 سنة، من بنى عدى وإصابة "محمد عادل صابر" 17 سنة، و"سليمان ناصر سليمان" 19 سنة، و "ابرام مجدى رزق" 27 سنة، و "سامح سيد صالح" 42 سنة، و "عبده محمد محروس" 13 سنة، و"عاصم زكريا عثمان" 19 سنة، و"كريم مصطفى بكر" 19 سنة، و"محمد عطيه ثابت" 19 سنة، وجميعهم مقيمين بمركز منفلوط.