آبل تطرح iPhone 9 و iPad Pro فى هذا الموعد

تستعد شركة آبل الأمريكية للكشف عن أحدث منتجاتها وهى iPhone 9 و iPad Pro الجديد، فى نهاية شهر مارس المقبل فى ثانى حدث لها، بعدما طرحت العام الماضى سلسلة iphone 11.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، كشفت مصادر من داخل الصانع الأمريكى العريق أن الحدث سيقام يوم 31 مارس القادم، لتقديم أحدث هواتف سلسلة آيفون، مع أجدد نسخة من آيباد Pro الجديد.





ومن المتوقع أن يأتى iPad Pro الجديد بكاميرا خلفية ثلاثية مثل المتواجدة فى iphone 11 pro، مع شاشة كبيرة وبدون زر الرئيسية الشهير بـ آبل.





يذكر أن شاشة iphone 9 ستكون أكبر من شاشة iPhone 8 بقياس 5.4 بوصة، و سيأتى بنفس الشكل التقليدى لهواتف آيفون ولكن بتحسينات طفيفة، مع قارئ لبصمة الوجه.



