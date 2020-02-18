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تكنولوجيا

آبل تطرح iPhone 9 و iPad Pro فى هذا الموعد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم جمال
تستعد شركة آبل الأمريكية للكشف عن أحدث منتجاتها وهى iPhone 9 و iPad Pro الجديد، فى نهاية شهر مارس المقبل فى ثانى حدث لها، بعدما طرحت العام الماضى سلسلة iphone 11.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، كشفت مصادر من داخل الصانع الأمريكى العريق أن الحدث سيقام يوم 31 مارس القادم، لتقديم أحدث هواتف سلسلة آيفون، مع أجدد نسخة من آيباد Pro الجديد.

ومن المتوقع أن يأتى iPad Pro الجديد بكاميرا خلفية ثلاثية مثل المتواجدة فى iphone 11 pro، مع شاشة كبيرة وبدون زر الرئيسية الشهير بـ آبل.

يذكر أن شاشة iphone 9 ستكون أكبر من شاشة iPhone 8 بقياس 5.4 بوصة، و سيأتى بنفس الشكل التقليدى لهواتف آيفون ولكن بتحسينات طفيفة، مع قارئ لبصمة الوجه.

بالإضافة للمعالج القوى A13 الأحدث من أبل، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وليس هذا فقط، بل سيصدر الهاتف فى 3 نسخ وهى 64 و 128 و256 جيجابايت، وسيبدأ سعره من 399 دولارا ، وبدون ميزة 3D Touch.
آبل تطرح iPhone 9 و iPad Pro فى هذا الموعد
آبل تطرح iPhone 9 و iPad Pro فى هذا الموعد
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