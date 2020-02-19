استهلاكى لا يتجاوز 200 جنيه.. مواطن يشكو من وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك كهرباء

شكا المواطن ياسر عبد الله عبد الرؤوف المقيم في 1 شارع الفاخورة المتفرع من شارع منير التابع لحى العباسية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية والتي تحمل رقم 0101007385173 ويحمل بطاقة رقم ٢٧٣١٢٠٥٠١٠٠٣٧٩ بسبب بيانات خاطئة في الحاسب الآلى ممثلة في ارتفاع فاتورة الكهرباء على الرغم إنه لا يوجد عداد كهرباء بأسمى وأقيم في شقة والدى والفاتورة لا تتجاوز 200 جنيه فقط.

للتواصل مع الشاكى : 01101116356

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360