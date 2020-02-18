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متحدث محافظة المنوفية يكشف كواليس واقعة عرض طلاب فيديو لراقصة بإحدى المدارس .. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:32 م
معتز حجازى المتحدث
معتز حجازى المتحدث بأسم محافظة المنوفية
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محمود محسن
أكد معتز حجازى المتحدث باسم محافظة المنوفية، أن واقعة مشاهدة 22 طالبا بمدرسة الفاروق بنين بمدينة السادات لفيديو راقصة واقعة صحيحة، وتم إثباتها عن طريق مشرف الدور بالمدرسة. 

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن المدرسة قامت باتخاذ أقصى عقوبة ممكنة مع الطلاب وهي الفصل لمدة 3 أيام مع إستدعاء أولياء الأمور وهي أقصى عقوبة وفقا للقانون. 

وتابع أن مديرية التعليم قامت باتخاذ إجراء فور العلم بالواقعة وهي الفصل لمدة أسبوعين لهؤلاء الطلاب، مشيرا إلى أنه بمجرد إخطار المحافظة لتلك الواقعة تم على الفور فتح تحقيق عاجل، وتم اتخاذ إجراء باستبعاد مدير المدرسة ومشرف الدور.

وأشار معتز حجازي إلى أنه حتى هذه اللحظة تم إكتشاف أن تلك  الواقعة حدثت في الفترة الراحة وليست في حصة مدرسية والمسئولية تقع في تلك الحالة على مشرف الدور الذي كان من واجبه عدم السماح بوجود الطلاب في الفصول. 

وقال المتحدث باسم محافظة المنوفية أن الوسائط التعليمية مخصصة فقط لعرض العملية التعليمية وليس لمثل هذه الأشياء.
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