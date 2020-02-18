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رياضة

طائرة سموحة بنات تحت 12 سنة تفوز على الجياد 0/3

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:51 م
طائرة سموحه بنات
طائرة سموحه بنات
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حسام الحارتي
فاز فريق سموحة للكرة الطائرة بنات تحت ١٢ سنة أ على نظيره الجياد ٠/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب سموحه ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة .

يضم فريق سموحة كلا من : رقية محمد ، جنى ممدوح ، فريدة نادر ، فرح حسن ، نور أحمد ، بريهان محمود ، نادين عبد الخالق ، زينة محمد، كنزى وائل ، عالية محمد ، منة الله خالد ، كنزى محمد ، كنزى نادر ، شاهى شريف ، كرمة ياسر ، علياء مصطفى ، ملك سامح ، هنا محمد ، هدى هشام ، ملك أيمن ، رضوى أشرف ، حنين أحمد ، جودى هشام ، لارا أحمد ، رضوى إيهاب .

يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى رئيس الجهاز ، خالد عبد اللطيف مدير قطاع الناشئين ، محمد مهران مدرب الفريق ، محمود عزت مدير إدارى ، على حسن إدارى الفريق ، ايمان أحمد علاج طبيعي .

ويشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى الدكتور رجب عبد النبى .
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