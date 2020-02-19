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أخبار البلد

هشام طلعت مصطفى: المجموعة منفتحة على العمل مع الصندوق السيادي وتنتظر الوقت المناسب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:04 ص
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
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علياء فوزي

أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المجموعة منفتحة على العمل مع الصندوق السيادي "ثراء"، لافتًا إلى أنها تنتظر الوقت المناسب لذلك.


وأضاف مصطفى في تصريحاته له على هامش مؤتمر توقيع عقد إنشاء فندق فورسيزون الأقصر، بالشراكة بين

شركتي إيجوث وآيكون التابعة لمجموعته، إن العمل مع الصندوق السيادي ياتى ضمن خطة الشركة لكنها ليست خلال الوقت الحالي.


وتابع: "حتى الآن لم ندخل في مشروعات مع الصندوق السيادي، والمجموعة لا تمانع ذلك، لكن ذلك سيكون في
فترة لاحقة".


وأعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى عن عزم الشركة إطلاق مشروع سكني خدمي تجاري بنظام الشراكة في العاصمة الإدارية الجديدة على غرار مشروع سيليا.

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