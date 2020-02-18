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3 سنوات سجنا.. فرج عامر يتقدم بمشروع قانون لمنع الألفاظ الخادشة في أغاني المهرجانات.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:25 م
فرج عامر
فرج عامر
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البهي عمرو
قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، مؤكدًا أن الألفاظ الخارجة تتم معاقبة من يتلفظ بها بـ 500 جنيه، وأنه طلب تعديل العقوبة لتكون من سنة إلى 3 سنوات ويكون السجن وجوبيا.


وأضاف فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامى سيد على، أن هذا القانون تم التقدم به منذ أشهر ماضية، مؤكدا أن هناك أغانى تستخدم فيها ألفاظ خادشة وخارجة.


ولفت فرج عامر، إلى أن هناك انحدارا ثقافيا شديدا وتجب مواجهته، مؤكدا أن كل فترة نكتشف أن الشباب يبدأ استخدام كلمات خارجة.


وأضاف أن البرامج الثقافية يجب أن تعود، وعلينا الاهتمام باللغة العربية، موضحا أن الحكومة عليها أن تعيد تثقيف الشعب.


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