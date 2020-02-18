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فن

رامي جمال يدخل في مشاكل أسرية مع زوجته بسبب أغنية.. تفاصيل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:09 م
رامي جمال
رامي جمال
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قسم الفن

نشر رامي جمال صورة برفقة زوجته "ناريمان" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.


وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا:مش ملاحظ .. الغنوة الرسمية للمشاكل الاسرية، اتمني تبقي فكرة الاغنية عجبتكم عاوز اعرف رأيكم تتصور ولا لا ورأيكم في الغنوة.


وكانت "نجوم ريكوردز" المنتجة للألبوم طرحت أكثر من أغنية قبل صدور الألبوم مثل كليب "سقف" والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 8 ملايين مشاهدة فى 4 أيام.


والأغنية الثانية كانت "بيهم كلهم" والتى حققت نسبة مشاهدة حتى الآن أكثر من مليون ونصف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكى، وألحان رامى جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.


رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن الشعراء مع تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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