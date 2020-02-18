التحفظ على 8 أطنان فوارغ محاليل طبية معاد تدويرها في شبرا الخيمة

قررت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة التحفظ على 8 أطنان فوارغ عبوات محاليل طبية معاد استخدامها وكميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى ضبط بعض المصانع المخالفة لاشتراطات الدفاع المدني فى حملة بمختلف مناطق الحى

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى ان الحملة قامت بالتفتيش ومراجعة التراخيص واشتراطات الأمن الصناعى للمنشآت الصناعية ومدى اتباع القوانين البيئية واتخاذ التدابير اللازمة لخطط الدفاع المدنى .

اقرأ أيضا:

كما تم التفتيش على منشآت تعبئه وتغليف المواد الغذائية ومراجعة التراخيص والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المستخدمة للاستهلاك الآدمي ومطابقة معايير شروط التخزين وفقا للطرق الصحية ومراجعه الشهادات الصحية للعاملين وخطط الدفاع المدني.

كما تم التفتيش على المطاعم ومخازنها ومراجعة التراخيص والشهادات الصحية وصلاحية السلع الغذائيه المستخدمة وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.