نقيب الصحفيين يوافق على مقترح فيلم تسجيلي وأفلام قصيرة تحكي تاريخ الأستاذ هيكل

وافق الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، على اقتراح تقدم به الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بتنظيم مسابقة سنوية للشباب، باسم الاستاذ محمد حسنين هيكل حتى يتعرف الشباب بتاريخه وكتاباته المختلفة، التي أثرها بها الصحافة في مصر.





كما وافق نقيب الصحفيين على اقتراح تقدمت به الإعلامية لميس الحديدي، حول إعداد فيلم تسجيلي وأفلام قصيرة، للشباب، للتعريف بـتاريخ وعمال هيكل مؤكدًا أن وسائل التواصل البصرية هي الأقرب للشباب والأكثر انتشارًا، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بآخر حواراته التي قام بها مع الإعلامية لميس الحديدي قبل وفاته.



