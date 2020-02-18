AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب الصحفيين يوافق على مقترح فيلم تسجيلي وأفلام قصيرة تحكي تاريخ الأستاذ هيكل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:32 م
محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
وافق الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، على اقتراح تقدم به الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بتنظيم مسابقة سنوية للشباب، باسم الاستاذ محمد حسنين هيكل حتى يتعرف  الشباب بتاريخه وكتاباته المختلفة، التي أثرها بها الصحافة في مصر.

 كما وافق نقيب الصحفيين على اقتراح تقدمت به الإعلامية لميس الحديدي، حول إعداد فيلم تسجيلي وأفلام قصيرة، للشباب، للتعريف بـتاريخ  وعمال هيكل مؤكدًا أن وسائل التواصل البصرية هي الأقرب للشباب والأكثر انتشارًا، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بآخر حواراته التي قام بها مع الإعلامية لميس الحديدي قبل وفاته. 

 وأكد " ضياء رشوان" أن اللجنة الثقافية بالنقابة، ستعمل على تنظيم حفل تأبين ضخم يليق بـ"الأستاذ" في ذكرى وفاته الخامسة، العام المقبل.  جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات"، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، اليوم، في الذكري الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل، بمقر نقابة الصحفيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان ينعى والد رئيس تحرير الأخبار

اليوم .. عزاء والد رئيس تحرير الأخبار خالد ميرى بعمر مكرم

السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور

الثلاثاء.. حفل إطلاق اليوميات لـ محمد حسنين هيكل

غدا.. الصحفيين تستضيف حفل إطلاق «يوميات هيكل»

انطلاق احتفالية يوميات هيكل في نقابة الصحفيين

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى: لهذه الأسباب اتحاد الكرة مطالب بتأجيل قمة الأهلي والزمالك

السجن من 3 لـ 7 سنوات لـ 16 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين

أحمد فتحي: خسارة الأهلي لقاء السوبر أمر وراد ولاعبو الزمالك أصدقائي

خطير جدا.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

مصدر يكشف حقيقة استبعاد زيزو من خوض السوبر المصري

الرئيس التركي السابق محذرا أردوغان: لا بد من مصالحة الرئيس السيسي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات