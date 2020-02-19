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اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك..اليوم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:00 ص
الدولار
الدولار
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محمد يحيى

استقر سعر صرف الدولار في أولي التعاملات الصباحية المحددة اليوم الأربعاء، بعد تراجعه أمس بمعدل قرشين؛ ليثبت عند15.575 جنيه للشراء و 15.675 جنيه للبيع، وفقا للأسعار المعلن من البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر صرف للدولار ببنوك "" الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي" عند 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، الاستثمار العربي، اتش اس بي سي" لنحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.

وفي بنوك " مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، عودة، المصرف العربي الدولي، مصر، قناة السويس، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي المصري" وصل سعر صرف الدولار لـ 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات" لنحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر صرف الدولار كأعلي قيمة له ببنك البركة ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي لـ 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

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