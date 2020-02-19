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اقتصاد

تعاون مصري بنجلاديشي لدعم التجارة في إفريقيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:56 ص
اليوم البنجلاديشي
اليوم البنجلاديشي
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ولاء عبد الكريم

أكد ابدور رؤوف القائم بأعمال السفير البنجلاديشي بالقاهرة، رغبة بلاده في زيادة التعاون التجاري مع مصر خلال المرحلة المقبلة بأعتبارها بوابة للاسواق الافريقية.

وأكد رؤوف،  علي هامش انطلاق اليوم الدولي البنجلاديشي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين؛ أن هناك فرص كبيرة امام القطاع الخاص في البلدين في عمل شراكات والدخول في مشاريع التصنيع المشترك والتجارة خاصة مع افريقيا وذلك في اطار توجه بلاده للتحول من الزراعة إلي التصنيع.

وطالب القائم باعمال سفارة بنجلاديش بالقاهرة بضرورة تيسير خط ملاحي وطيران مباشر لمضاعفة حجم التجارة وبحث فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشترك.

ولفت أن بنجلاديش تأتي في المرتبة الرابعة عالميا في انتاج الارز وثاني اكبر مصدر للملابس والمنتجات القطنية عالميا بعد الصين حيث بلغ اجمالي صادراتها دوليا 40 مليار دولار 75% منها في الملابس والقطنيات بجانب تصدير الادوية والسيراميك وIT  والاجهزة المنزلية و الخيش.

كما أفاد أن بنجلاديش هي ثاني أهم شريك تجاري لمصر بعد الهند في منطقة جنوب شرق أسيا و تعتبربنجلاديش من أهم الأقتصاديات النامية في العالم حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 8,15 % و هي تحتل المركز 43 عالميًا حيث الناتج المحلي الإجمالي.

كما اشار الي أن حجم التجارة قد بلغ 154 مليون دولار بين مصر و بنجلاديش عام 2018 كما بلغ حجم الصادرات المصرية الى بنجلاديش 84,4 مليون دولار ، كما يبلغ حجم الإستثمارات البنجلاديشية في مصر 7,58 مليون دولار.

 

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