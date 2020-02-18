أحد المتعافين من تعاطي الإدمان: الخسائر النفسية أكبر للشخص المدمن.. فيديو

أكد محمد مهدي أحد المتعافين من تعاطى الإدمان أنه قام بأدمان جميع أنواع المخدرات مؤكدا أنه بدأ في الإدمان منذ أن كان عمره 16 عاما.





وأضاف مهدي خلال وجوده ضيفا ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن الإدمان تسبب ف خسائر كثيرة على المستوى النفسي والإجتماعي مشيرا أن تلك الخسائر هي من جعلتني أقوم بطلب المساعدة للتخلص من الإدمان.





وتابع أحدالمتعافين من تعاطي الإدمان أن الإدمان يعد وسيلة للأذى فقط ولها مساؤي كبيرة مؤكدا أن الخسائر النفسية هي الأكبر لكل شخص يعاني من الإدمان.



