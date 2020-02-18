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صحة الإسكندرية: 3 أشخاص وراء فبركة تسجيلات صوتية تروج لانتشار فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:25 م
علاء عثمان
علاء عثمان
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، إن التسريبات الصوتية التي تروج لانتشار فيروس كورونا في الإسكندرية بها أخطاء تعبيرية واضحة واى شخص يمكنه فهم ذلك.


وأضاف علاء عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن الأقوال التي ظهرت في الفيديو متضاربة جدا ولا تمس للواقع أو العقلانية بصلة وأنا مندهش من مثل هذه الموضوعات.

وأوضح علاء عثمان ، أن 3 اشخاص قاموا بعمل الفيديو وحرضوا  من قبل في وقائع سابقة.


وتابع علاء عثمان ، أن هؤلاء الأشخاص يقومون بالدخول على جروبات أولياء الأمور لبث حالة من الرعب لكننا نعلم هذه المخططات .


واستكمل علاء عثمان ، أن هذه المدارس متواجدة في وسط البلد ونسبة الإشغال بها 98% من حضور الطلاب والدراسة منتظمة فيهم .
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