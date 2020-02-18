محمد صلاح يزين تشكيلة ليفربول أمام أتليتكو مدريد بـ دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي، أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن لقاءات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.





وشهد التشكيل الرسمي لليفربول، تواجد، جناح منتخب مصر، محمد صلاح والمُحترف في صفوف الريدز.









تشكيل ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: فاينالدوم، هندرسون، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني





مقاعد بدلاء ليفربول



