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أخبار البلد

شاهد أول صور 3D لـ مبنى نقابة المحامين الجديد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:22 م
مبنى نقابة المحامين
مبنى نقابة المحامين الجديد
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حمادة خطاب

نشرت نقابة المحامين صور جديدة لـ تجديد مبنى النقابة ، تظهر خلالها الشكل النهائي للمبنى الجديد، والمقرر أن تسلمه شركة المنفذة المرحلة الأولى منه في 15 مارس المقبل.

وأظهرت صور الـ”3D” التي عرضتها النقابة نقلًا عن شركة الإنتاج الحربي للإنشاءات، الشركة المنفذة لمشروع إنشاء وتجديد مبنى نقابة المحامين، واجهات المبنيين الجديد، والقديم والدور الأرضي، والأول الخاص بالموظفين بالمبنى الجديد.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين فى تصريحات سابقة له، إن كل مشروعات النقابة خلال الفترة الماضية تسند للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مضيفا: "مبنى نقابة المحامين الجديد في مرحلة التشطيب وسيفتتح قريبا، ونادي محامي جليم في الإسكندرية ستسلم المرحلى الأولى له في إبريل المقبل، إضافة للانتهاء بالفعل من مبنى النقابة في المنيا، ونادي محامي أسوان".

شاهد أول صور 3D لـ مبنى نقابة المحامين الجديد
شاهد أول صور 3D لـ مبنى نقابة المحامين الجديد
شاهد أول صور 3D لـ مبنى نقابة المحامين الجديد
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