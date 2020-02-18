AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

شريف عارف رئيسا للجنة الإعلام بحزب الوفد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:32 م
أبو شقة يصدر قرارًا
أبو شقة يصدر قرارًا بتعين شريف عارف رئيساً للجنة الإعلام
Advertisements
معتز الخصوصى
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي شريف عارف رئيسًا للجنة النوعية للإعلام بالحزب، كما تضمن  القرار تعيين المهندس أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ، رئيسًا شرفيًا.


وأكد رئيس "الوفد" أن المرحلة الحالية تقتضي الدفع بالخبرات التي يملكها الحزب من اعضائه في كافة المجالات وفق استراتيجية تستهدف الالتحام مع الجماهير والتركيز على القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، وفق برنامج المبادرات التي أقرها الحزب خلال الشهور الماضية ويجرى تنفيذها في عدة محافظات ولاقت مراحلها قبولًا كبيرًا .


من جانبه أعرب " عارف " عن شكره وتقديره للثقة الغالية من رئيس الوفد في اختياره لهذه المهمة، في وقت يعمل فيه الحزب على لم الشمل بين أعضائه، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.


وقال إن اللجنة تضم العديد من الخبرات الإعلامية المتميزة التي تشغل مواقع مهمة في مختلف الجهات، وهو ما يجعلها في مقدمة الدوائر الإعلامية السياسية في مصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تضافرًا في جهود كل الأعضاء بإشراف ومتابعة من المستشار رئيس الوفد شخصيًا، لانجاز المهام المطلوبة وفق معايير متميزة وخطاب إعلامي يراعي متطلبات المرحلة.


يذكر أن الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة " المصري اليوم"، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية ، وحصد عددا كبيرا من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" اللذين أنتجهما الحزب بهذه المناسبة.


وفيما يلي تشكيل اللجنة:-
شريف رشاد عارف حمدون، رئيسًا  
شيرين ربيع محمد مصطفى، نائبا للرئيس
خليل محمد عبد العليم خليل نائبًا للرئيس
ياسر شورى على جاد، مقررا
خديجة على حسين حموده، مساعد رئيس اللجنة
رانيا متولى هاشم عبد الرحمن، عضوًا
حياه حسن أحمد عبدون، عضوًا
محمود فتحي محمود التوني،عضوًا
محمد صلاح مصطفى أحمد ، عضوًا
محمد شريف محمد عفيفي، عضوًا
منى على عبد النبي علي، عضوًا 
إيمان سيد محمد أبو طالب، عضوًا 
سامي أبو العز محمد إبراهيم السيد، عضوًا
حمادة محمد بكر أحمد فرج، عضوا
محمد صبحي معروف ابراهيم عيد، عضوًا
أسماء شوقي محمد يونس علي، عضوًا
ولاء محمد نعمة الله، عضوًا
داليا ضياء الدين بدر عبد الرحيم أبوشقة، عضوًا
دينا ضياء الدين عرفان أحمد، عضوًا
مى محمود أحمد الراعي، عضوًا
شيماء عبد الرحمن عارف عبد الرحمن عارف، عضوًا
لمياء محيي الدين كمال حسين حسن، عضوا
رفيده محمد عبد العزيز محمد، عضوًا
محمد حسني أحمد إبراهيم عليوه، عضوًا
شهاب أمين محمد السيد سالم، عضوًا
مصطفى محمد محمود قناوي، عضوا
مصطفى محمد كامل خليل الفقي، عضوًا
علياء إبراهيم على أحمد، عضوًا
شيرين فتحي محمد عجمي، عضوَا
مايار عبد الجواد محمود نصار، عضوًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. تشكيل أمانة مدينة بنها بحزب مستقبل وطن

أسماء الفنانين المتسابقين في المرحلة النهائية من جائزة فاروق حسني

أبو شقة يلتقى لجان المواطنة بالوفد على مستوي الجمهورية: عرضت على البابا تواضروس اختيار شخصيات مسيحية لتمثل الحزب في انتخابات البرلمان المقبلة.. ويدعو لعودة الدين كمادة أساسية في المدارس

الوطنية للصحافة تعلن قائمة المرشحين لانتخابات المؤسسات القومية

نشر أسماء المرشحين في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية لليوم الثالث

المرشحون في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية اليوم الرابع 12 فبراير 2020

ترشيحاتنا

اللجنة المنظمة تفاجئ الأهلي بهذا القرار قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

المتهم باغتصاب طفلة زوجته: «كنت بعاملها زي بنتي وفوقت من المخدرات وهي بتنزف»

نشرة الفن.. صاحب مطعم البرنس يقاضى رمضان.. وتعليق ساخر لـ محمد هنيدي على أزمة مطربي المهرجانات

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تخفيض الأسعار.. صور

للإنفاق على أطفاله .. كريستيانو رونالدو يمنح صديقته 96 ألف يورو شهريا

جدل واسع حول موعد انطلاق السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات