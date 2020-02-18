تنس المنيا يخطف الفوز الثاني من سكك حديد الإسماعيلية بالدوري الممتاز "أ"

واصل فريق تنس طاولة نادي المنيا أداءهم المميز في فعاليات الدوري الممتاز "أ"، بفوز جديد حققه الفريق في ثاني جولات الدور الثاني الذي جمعهم بسكك حديد الإسماعيلية ، مساء اليوم، والذي تمكن خلاله فريق المنيا من الفوز بثلاث نقاط جديدة ليرتفع رصيد المنيا لـ 18 نقطة.





واكتسح لاعبو المنيا أسامة عنتر ، وعبدالله شريف ومحمد يحيي منافسيهم بثلاث أشواط نظيفة خلال فعاليات المباريات الثلاث الأولى، بينما خسر علي علي لاعب المنيا الناشئ، أشواط مباراته الثلاثة، ليعود من جديد فريق المنيا للقاء بحسم خامس المباريات"الزوجي" الذي جمع محمد يحيي وعبدالله شريف لاعبي المنيا أمام ثنائي الإسماعيلية ليحسم ثنائي المنيا اللقاء لصالحهم.





وبذلك حسم فريق المنيا مباريات (الذهاب والعودة) له أمام سكة حديد الإسماعيلية بالفوز بنتيجة (4-1) في كلا المباراتين، ليواصل الفريق مبارياته باستضافة نادي الزهور ،الجمعة المقبلة في تمام الخامسة مساءً على صالة نادي المنيا الرياضي.



