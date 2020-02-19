محافظ البحر الأحمر يزور مدينة حلايب للمرة الأولى.. والأهالي تطالب بإنشاء وحدة حجر بيطري ومكتب بريد.. ويتفقد منفذ رأس حدربة الحدودي مع السودان

محافظ البحر الأحمر يزور مدينة حلايب

عقد لقاء جماهيري مع المواطنين، ومشايخ القبائل

فتح الإعلان عن الوحدات السكنية والأولوية للأرامل ومتضرري السيول

الأهالي تطالب بإنشاء وحدة حجر بيطري ومكتب بريد

حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته الأولى لمدينة حلايب، على عقد لقاء جماهيري مع المواطنين، ومشايخ القبائل، وأعضاء مجلس النواب، عن المنطقة الجنوبية، النائب أحمد أبو خليل، والنائب ممدوح عمارة.واستمع اللواء عمرو حنفى لمطالب الأهالى، التى تمثلت في المطالبة بوضع ضوابط لتوزيع مساكن وحدات التوطين، وإنشاء وحدة حجر بيطري، ومكتب بريد، ومستشفى، وموقف إقليمي، ومركز شباب، وإنشاء مقرات الجهات الحكومية بالمدينة.واستجاب محافظ البحر الأحمر لمطلب الأهالي بالإعلان عن طلب الحصول على الوحدات السكنية وعددها 538 وحدة، وكلف المدينة بتشكيل لجنة تتضمن أعضاء مجلس النواب، وبعض مشايخ القبائل، لدراسة الحالات ووضع الضوابط والشروط والعرض عليه، على أن تكون الأولوية في التوزيع، للمطلقات والأرامل، ومتضرري السيول، والزواج الحديث ومتعددي الزواج.وقال إن مدينة حلايب تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلفه بتسخير كل الجهود لخدمة أبناء المدينة، لتحقيق التنمية الشاملة وفقًا لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان بشكل عام، وعلى المستوى الصحي والتعليمي بشكل خاص.رافق المحافظ في الزيارة، الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة حلايب اللواء مصطفى عبد الرحيم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.كما استجاب محافظ البحر الأحمر، إلى مطلب سيدة أرملة، بتوفير فرصة عمل لابنها بمجال التدريس بالمدينة.وسأل المحافظ المواطنة عن حالتها الاجتماعية فقالت: "أعول 3 أبناء أيتام، وزوجي توفى، وأتكبد رسوما كثيرة لتدبير نفقات المنزل"، على الفور كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بتوفير فرصة عمل بمجال التدريس بمدينة حلايب لابن السيدة، حيث إنه حاصل على مؤهل عالٍ.كما تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، منفذ رأس حدربة البري، حيث اطلع على سير العمل بالمنفذ، فيما يتعلق بنقل البضائع، والاستماع إلى مطالب العاملين بالمنفذ، التى تمثلت في المطالبة بتوصيل خط مياه للمنفذ، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة داخل المنفذ، وترجل المحافظ داخل المنفذ حتى وصل إلى خط عرض 22 الواقع على حدود مصر مع شقيقتها السودان.وطالب النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية، المحافظ، بالنظر في ربط البضائع المصرية بالمندوب السوداني، حيث توجد بعض المشكلات بسيارات نقل البضائع، مما يؤدى إلى التأخير في إنهاء الإجراءات.بدوره، كلف محافظ البحر الأحمر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، بسرعة إنهاء توصيل خط المياه إلى المنفذ، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمدينة حلايب برفع كفاءة أعمدة الإنارة بالمنفذ.