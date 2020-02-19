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محافظات

شاهد .. صورة نادرة من حي السيدة زينب قبل 112 عاماً

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:00 ص
حي السيدة زينب
حي السيدة زينب
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عبد العزيز جمال
حصل موقع "صدى البلد" على صورة نادرة من حي السيدة زينب ذلك الحي العريق، يرجع تاريخها لأكثر من 112 عامًا. 

الصورة مُلتقطة عام 1908م من شارع الصليبة بحي السيدة زينب بالقاهرة، وعلى يسار الصورة في منتصف الشارع يظهر مسجد الأمير صرغمتشو في آخر الصورة تظهر مئذنة جامع سلار وسنجر الجاولي.

السيدة زينب هي الابنة الكبرى للإمام علي وهي أخت الحسنين رضوان الله تعالى عنهما، دخلت مصر فى شهر شعبان عام 61 هـ ، وكانت تعرف بـ أم العواجز لأن دارها كان مأوى لكل ضعيف ومريض ومحتاج.

ويقع الضريح بالجهة الغربية من المسجد وبه قبر السيدة زينب رضى الله عنها تحيط به مقصورة من النحاس تعلوها قبة صغيرة من الخشب.

كما يعلو الضريح قبة مرتفعة على الطراز المملوكى وهى حافلة بالزخارف العربية والمقرنصات والكتابات ويحيط برقبتها شبابيك جصية مفرغة محلاه بالزجاج الملون.

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شاهد .. صورة نادرة من حي السيدة زينب قبل 112 عاماً
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