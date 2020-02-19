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محمد الباز يدعو لـ تجديد الخطاب الحكومي مع المواطنين.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:03 ص
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
دعا الإعلامي محمد الباز إلى تجديد الخطاب الحكومي مع المواطنين لشرح وتبسيط الملفات الخاصة بالحكومة.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن المواطن يقرأ بيان الحكومة في التليفزيون ولا يعرف الهدف منه بشكل واضح، موضحًا أن البيانات الحكومية التي تخص للمواطنين جافة جدًا ومُثقلة بالأرقام ولا يستطيع فهمها أي شخص ويجب توضيحها.

وتابع محمد الباز: إنه ليس هناك مانع أن يظهر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في لقاء شهري في التليفزيون لتوضيح البيانات المتعلقة بالمواطن المصرى والتي تصدر من جميع الوزارات.

واستكمل محمد الباز، أن رئيس الوزراء يجب أن يتحدث إلى المواطنين ويشرح لهم القرارات وأهميتها، ويجب أن يظهر الوزراء بشكل مستمر على التليفزيون للحديث إلى الناس.
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