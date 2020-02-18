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برلمان

رئيس حزب إرادة جيل عن وقف المهرجانات: قرار صائب استجابة لتعليمات الرئيس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:11 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أحمد أيمن
ثمن المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بوقف مغني المهرجانات لما تحتويه من ألفاظ وعبارات جنسية وخادشة للحياء لا تتناسب مع الذوق العام ولا طباع الشعب المصري.
 

وأعلن مطر أنه من غير المعقول أن مصر إحدى أكبر الدول الراعية للموسيقى العربية والطرب الأصيل يتدنى فيها الطرب بشكل يخالف عاداتنا وتقاليدنا لأنه من غير المعقول أن ننشر في المجتمع أغاني بها عبارات وإيحاءات جنسية وألفاظ خارجة لتتداول وتصبح عادة وطبيعة في مجتمعنا الذي يرفض هذه الألفاظ والإيحاءات.
 

وأكد أن وقفها يتماشى مع تعليمات الرئيس بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية وعاداتها وتقاليدها والتي تتعرض لمؤامرة أشار إليها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة.
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