مدير البرنامج الاجتماعي لصندوق تحيا مصر يكشف عن تفاصيل مبادرة "دكان الفرحة" فيديو

أكد هشام خليفة مدير البرنامج الاجتماعي لصندوق تحيا مصر أن مبادرة "دكان الفرحة" هي أحد مبادرات برامج الدعم الاجتماعي لصندوق تحيا مصر وتستهدف المبادرة توزيع 250 ألف قطعة ملابس جديدة على الطلاب غير القادرين من الجامعات الحكومية.
وأضاف خليفة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه يتم استهداف الطلاب الذين يتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية من خلال إدارات التكافل داخل الكليات المختلفة بالجامعات الحكومية.
وتابع مدير البرنامج الإجتماعي لصندوق تحيا مصر أنه يتم تنفيذ معارض لتوزيع ملابس جديدة مؤكدا أن كل طالب يستفيد من تلك المعارض بـ 3 قطع من الملابس المختلفة.
وأشار هشام خليفة أنه يتم إستكمال "دكان الفرحة" اليوم وغدا في جامعة دمياط لخدمة 5000 طالبة من الطلاب غير القادرين داخل الجامعة.
وقال مدير البرنامج الاجتماعي أنه سيكون التوجه بعد ذلك لجامعة سوهاج وجامعة القاهرة ومجموعة كبيرة من الجامعات مؤكدا أن "دكان الفرحة" لا تقوم بتوزيع الملابس فقط على الجامعات وطلابها إنما تم التوسع في أنشطة أخرى كتزويج الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجا وبدأنا بتجهيز 100 فتاة من محافظات القاهرة والجيزة وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم تجهيز 100 فتاة من محافظة سوهاج.