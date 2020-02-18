مدير البرنامج الاجتماعي لصندوق تحيا مصر يكشف عن تفاصيل مبادرة "دكان الفرحة" فيديو





وأضاف خليفة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أنه يتم استهداف الطلاب الذين يتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية من خلال إدارات التكافل داخل الكليات المختلفة بالجامعات الحكومية.





وتابع مدير البرنامج الإجتماعي لصندوق تحيا مصر أنه يتم تنفيذ معارض لتوزيع ملابس جديدة مؤكدا أن كل طالب يستفيد من تلك المعارض بـ 3 قطع من الملابس المختلفة.





وأشار هشام خليفة أنه يتم إستكمال "دكان الفرحة" اليوم وغدا في جامعة دمياط لخدمة 5000 طالبة من الطلاب غير القادرين داخل الجامعة.



