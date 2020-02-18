قطاع الأعمال تبدأ تطوير كياناتها التابعة.. بقيمة 1.5 مليار جنيه.. توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم بالأقصر

هشام توفيق:

تصنيع 4 منتجات قطنية للتصدير بعد تطوير شركات الغزل والنسيج

توقيع عقود تأسيس شركة الوساطة والتسويق ضمن «جسور» الأسبوع المقبل

حطبة: افتتاح فندق الفورسيزون بالأقصر في 2024

هشام طلعت مصطفى: إقامة فندق فورسيزون بالأقصر ينعش السياحة بالصعيد

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد مشاركة بين شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.

وقع العقد كلا من هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون"، شريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، بحضور ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وبمقتضى هذا العقد ستقوم شركة "آيكون" بتطوير وإنشاء فندق سياحي من الفئة الممتازة 5 نجوم مكون من عدد 200 غرفة وجناح فندقي ومطاعم وقاعات اجتماعات وحفلات وجيمانيزوم ونادي صحي وغيرها من الملحقات، وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه.

ويقام الفندق وملحقاته على أرض السلطانة ملك الواقعة على نهر النيل - المملوكة لشركة "إيجوث" - التي تبلغ مساحتها 21.4 الف متر مربع.

ووفق العقد أيضًا، تحتفظ "آيكون" بملكية الفندق المزمع إنشاؤه فيما تحتفظ "إيجوث" بملكية الأرض مقابل نسبة من إيرادات الفندق بحد أدنى مضمون سنويًا وذلك بما يحقق مصلحة الطرفين.

ويمثل الفندق بمستوى 5 نجوم إضافة كبير للقطاع السياحي وخاصة في الأقصر ويدفع مزيد من حركة السياحة الوافدة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، كما يعكس الاستثمار في هذا القطاع تحسن مؤشرات السياحة في مصر.

ويأتي هذا في إطار الحرص على تفعيل التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الطرفين، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم تصنيع 4 منتجات للتصدير من شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة بعد التطوير.

وأضاف توفيق أن خطة تطوير شركات القابضة للغزل تتضمن تخصيص 3 مراكز للتصدير وأنه تم طرح مسابقة بين الشركات الحالية لرفع كفاءة الشركة لتتمكن من إنتاج منتجات للتصدير بسعر يتراوح بين 400و600 دولار.

وقال إن المنتجات الأربعة التي سيتم تصديرها القميص والملابس الداخلية والوبريات والملايات، مشيرا إلي أنه سيتم تعيين شركة تسويق لتسويق منتجات الشركة في العالم.

وأوضح أنه سيتم تصنيع منتجات للسوق المحلي ولكنها ستكون في حدود 600 جنيه للقميص.

كما كشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أنه ستتم الدعوة لعقد الجمعية التأسيسية لشركة الوساطة والتسويق التي تعتزم الوزارة إنشاءها ضمن مبادرة «جسور» لتعزيز التجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا، لتوقيع عقود تأسيس الشركة خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك على فى تصريحات صحفية على هامش توقيع شركة ايجوث التابعة للقابضة للسياحة احدة شركات قطاع الأعمال العام عقد إنشاء فندق بالأقصر مع مجموعة طلعت مصطفى باستثمارات تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.

وكان توفيق عقد في مطلع الشهر الجاري اجتماعا مع عدد من المساهمين المحتملين في الشركة، بحضور مسؤولي الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة النصر للتصدير والاستيراد وممثلي البنوك الحكومية الثلاث (الأهلى - مصر - القاهرة) وعدد من الشركات ورجال الأعمال.

وأكد أهمية عنصر الوساطة والتسويق في استكشاف الفرص وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في دول شرق أفريقيا،مشيرا الى ان الوزارة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في هذه الشركة إلى جانب مساهمة الشركة القابضة للنقل التابعة للوزارة والبنوك الحكومية الثلاث، وأنه سيتم الاستعانة بكوادر محترفة وعلى مستوى عال من الخبرة لإدارة الشركة.

فيما قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "إيكون"، إن إنشاء فندق بعلامة فورسيزون بالأقصر سيكون له تأثير إيجابي على السياحة في الصعيد.

وأضاف هشام طلعت مصطفى ، أثناء توقيع اتفاق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد القومي؛ خاصةً في ظل التفاوض الذي يراعي مصلحة الطرفين.

وأشار إلى أن إنشاء الفندق في الصعيد يساهم في تدفق النقد الأجنبي وجذب سائح نحتاج إليه في مصر.

وأكدت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن إنشاء فندق الفورسيزون بالأقصر في مدة 4 سنوات، وتتضمن الحصول على التراخيص، وإقامة البنية التحتية، وكذلك إقامة الفندق.

وأضافت "حطبة"، أنه من المستهدف افتتاح الفندق في عام 2024، موضحة أن نسبة الإيرادات التي ستحصل عليها "إيجوث" من الفندق تصل إلى 8%.

فيما وقع شريف بنداري، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، عقد مشاركة مع هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «إيكون»، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لإنشاء فندق بمحافظة الأقصر بتكلفة استثمارية تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.

وأضافت "حطبة"، خلال المؤتمر، أن الفندق يمثل إضافة كبيرة للقطاع السياحي خاصةً في الأقصر، ويدفع مزيدًا من حركة السياحة الوافدة، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، كما يعكس الاستثمار في هذا القطاع تحسن مؤشرات السياحة في مصر.

وأوضحت أن توقيع العقد مع مجموعة طلعت مصطفى يأتي في إطار الحرص على تفعيل التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الطرفين، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.