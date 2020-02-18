منسق بيت العائلة المصرية: البابا تواضروس من أكثر الشخصيات الداعية للمحبة والسلام في العالم

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، منسق بيت العائلة المصرية، سعادته بلقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لافتا إلى أن قداسته من أكثر الشخصيات الداعية للمحبة والسلام في العالم.





وأضاف "عبدالعاطى" خلال استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لوفد من الأئمة والقساوسة المشاركين في مؤتمر "لأنى أب" والذى ينظمه بيت العائلة المصرية بالمقر البابوى بالعباسية: "أن مقولة قداسة البابا تواضروس والتي سيظل التاريخ يذكرها على مدى العصور وهي "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن" أنقذت مصر من مخططات وويلات كثيرة وقتها".





وتابع قائلا: "يحق لبيت العائلة أن يفخر بأن رئيساه هما قداسة البابا تواضروس الثاني وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر".





وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال اللقاء أن مصر بلد فريدة في التاريخ ومتميزة من حيث الأرض، لافتا إلى أننا في مصر نجد نهر النيل الذي يجمعنا حوله.





وقال البابا تواضروس: "إن تواجدنا معا اليوم رسالة للعالم أجمع ، وأن هى النيل يجمع المصريين حوله منذ آلاف السنين وأنه شريان الحياة للجميع".