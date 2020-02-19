دير الأنبا بيشوى..أحد الأديرة الهامة الموثقة بمرحلة التشغيل التجريبى لمسار العائلة المقدسة

يعتبر دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون أحد الأديرة الهامة الموثقة بمرحلة التشغيل التجريبى فى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة لكونه أهم المشروعات القومية فى مصر خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان لمسار الرحلة وإعتماده كأيقونة حج، ويمثل مسار العائلة المقدسة نقاط توقف للعائلة خلال رحلة هروبها إلى مصر.. وينقسم مشروع توثيق مسار العائلة المقدسة إلى عدة مراحل، أولها مرحلة التشغيل التجريبي وتضم 5 مواقع أثرية من بينها دير الأنبا بيشوى".





وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بأن الإسراع في تطوير مسار العائلة المقدسة جاء فى اطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى الإنتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون باستثمارات تقدر 71 مليون جنية ( تمويل ذاتي من المحافظة ودعم من وزارة السياحة ) من بينها رصف وتوسعة طريق دير الأنبا بيشوى على مساحة 2000 فدان بطول 1.5 كم.





واكد المحافظ على التنسيق مع وزارة السياحة لعمل 20 بانر مضيء على طول الطريق الدائري 10 مظلات على طول طريق دير الأنبا بيشوى في محيط ساحات التجمع للأديرة مكلفا جامعة دمنهور لعمل التصميم اللازم لها بما يتناسب مع الفترة الزمنية للحدث، لافتا الى عمل وحدة دورات مياة وتجمع تخييم على الطراز القبطي القديم كنقاط إستراحة للسائحين بواقع 10 خيام على طول الطريق الدائري مشيرًا إلى تخصيص الأراضي لإنشاء المخيمات موجهًا بضرورة تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع القومي الهام لما له من مردود إقتصادي وإستثماري لمدينة وادى النطرون ومحافظة البحيرة بشكل عام.





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وفى سياق آخر يرصد موقع "صدى البلد" الاخبارى تاريخ دير القديس العظيم الانبا بيشوى الذى يعرف بالاسم المختصر دير الأنبا بيشوى،هو دير قبطي أرثوذكسي،ويُعَد أكبر الأديرة العامرة بوادي النطرون الواقع غرب دلتا النيل شمال مصر. ورئيس وأسقف الدير الحالي هو الانبا صرابامون.

دير الأنبا بيشوى

ينسب الدير إلى الانبا بيشوى الذى كان تلميذ للانبا مقار، وقام بإنشائه بقيادته لمجموعة من الرهبان أواخر القرن الرابع الميلادى. وتبلغ مساحته ألفين فدان، ويضم خمس كنائس، أكبرها "كنيسة الأنبا بيشوي"؛ وهو أكبر كنائس وادى النطرون، ويوجد بجانب مبنى للضيافة وحديقة واسعة ومكتبة والمائدة الأثرية وبئر الشهداء، بجانب العديد من القلالي اللي يقطن بها الرهبان ومن المعروف أن البابا شنودة الثالث كان يلجأ إلى هذا الدير كل فترة للاعتكاف، وغالبًا يكون للاحتجاج على أمر ما يرفضه.

تاريخ إنشاء دير الأنبا بيشوى

يعود إنشاء دير الأنبا بيشوي في بداياته الأولى كتجمع رهباني بقيادة الانبا بيشوى إلى أواخر القرن الرابع الميلادي، وعاصر بناؤه القديس مقار الكبير. وكان عبارة عن مجموعة قلالي (وهي مساكن الرهبان) وكنيسه في الوسط تحيط بالمغارة الصخرية اللي عاش فيها الأنبا بيشوي وذلك دون بناء أسوار.وقد دُمرت هذه الكنيسة في القرن الخامس الميلادي بسبب غارة على الأديرة من الليبيين البدو سنة 407. وعلى الرغم من إعادة بناءها؛ إلا أنها دُمرت مرة تانيه في الغارتين التاليتين سنة 434 و444.

ولقد تعرض أيضًا هذا الدير للتخريب أثناء غارة رابعة للبربر قرب نهاية القرن السادس الميلادي، على التجمعات الرهبانية بوادي النطرون، وكانت مبانيه الأساسية آنذاك هي الكنيسة والحصن. وقد أعيد بناؤهما في عهد البابا بنيامين الأول سنة 645.

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وفي سنة 817 م، اتخرب الدير مرة أخرى أثناء غارة البربر الخامسة، ولكن تم تعميره وإصلاحه في عهد البابا يعقوب الأول، وأكمل تعميره البابا يوساب الأول وأعاد أجساد القديسين الأنبا بيشوي والأنبا بولا الطموهي إلى الدير،[12] كما أعاد بناء الكنيسة والدير بصفة عامة. لذا؛ فإن المبنى الرئيسي لكنيسة الدير الرئيسية الحالية يرجع إلى عام 840 م.





وفي سنة 1069، اتعرض الدير لغزو البربر اللواتيين. وفي سنة 1319 م، تم ترميم الدير في عهد البابا بنيامين الثاني، وقد دفن في الجهة القبلية بالكنيسة الكبرى بالدير. وقد زار الدير عدد من الرحالة والمؤرخين اللي كتبوا عنه، أمثال المقريزى في القرن الخامس عشر الميلادي، وقد قال عنه أنه: كبير جدًا، ولكن لا يوجد شيء على حالته.





وفي عهد البابا شنودة الثالث، قام بحركة تجديد واسعة للدير، فقد أمر بتجديد القلالي، وأعاد ترميم بئر الماء اللي غسل فيه البربر سيوفهم بعد أن قتلوا شيوخ شهيت التسعة والأربعون، كما أضاف للدير قرابة 300 فدانًا من الصحراء المحيطة به لأجل استصلاحها، بالإضافة إلى القلاية البطريركية الخاصة به، وأمر كذلك بإدخال الكهرباء للدير.

وصف دير الأنبا بيشوى

يتخذ الدير شكل رباعي الأضلاع تحدده الأسوار المحيطة به.ويقع مدخل الدير في النهاية الغربية للسور الشمالي، ويتكون من الداخل من مجموعة من المباني أهمها الحصن، ويقع في الزاوية الشمالية الغربية من الدير. وفي القسم الجنوبي من الدير، تقع كنيسة الأنبا بيشوي وملحقاتها التي تتمثل في "المائدة" وتقع في الغرب؛ وهيكل كنيسة الأنبا بنيامين وتوجد في الشمال؛ وكنيسة أبو سخيرون؛ وكنيسة مار جرجس؛ والمعمودية في الجنوب.

أما في وسط الدير؛ فتظهر الحديقة محيطة بها عدة مباني، فمن الجهة الشمالية تطل قلالي حديثة نسبيًا بُنيت منذ 60 عامًا ويعلوها المطعمة، أما من الجهة الجنوبية فتوجد قلالي مبنية منذ القرن التاسع ما زالت تُستعمل حتى الآن، أما من الجهة الشرقية فتوجد قلالي حديثة الإنشاء، ويطل من الجهة الغربية مقبرة الرهبان المسماة بالطافوس.





وتوجد بجوار السور الجنوبي،قلالي قديمة تغطيها أقبية. أما في الركن الجنوبي الشرقي من الدير يوجد كل من المطبخ والطاحونة القديمة والمخبز القديم. وإلى الشمال كان يوجد صف ثانٍ من القلالي ولكنه تهدم، وحل محله بيت الضيافة الجديد الذي شيده رئيس الدير القمص بطرس سنة 1926.

ويحتوي الدير على مكتبة تُعد من أصغر مكتبات الأديرة، ولقد كانت مكتبة الدير الأصلية في الحصن، ثم نُقلت إلى مبنى خاص بها في الدور الأرضي من بيت الضيافة الجديد، ثم أصبحت بعد ذلك في الحجرة الكائنة فوق المضيفة الملاصقة للسور الشمالي، حتى تم إنشاء مكتبة ضخمة في عهد البابا الحالي سنة 1989.



شهد الدير توسعات عديدة في عهد البابا شنودة الثالث في الجهة الجنوبية خلف السور الأثري الجنوبي، حيث أنشأ بيتًا للخلوة لإقامة الكهنة الجدد، ومبنى للضيافة يتكون من أربعة أدوار، كما أصبح للدير سبع بوابات ومنارات يعلوها الصليب، ويوجد بالدير أيضًا مقر خاص للبابا وبجواره مخزن متحفي لحفظ آثار الدير. ولقد تم ترميم سور الدير والحصن وكنيسة الأنبا بيشوي تحت إشراف هيئة الآثار المصرية.

كما شهد الدير توسعات كبيرة وتطوير وصيانة وتوسعة الطريق المؤدي إليه فى عهد البابا تواضروس بالتنسبق مابين محافظة البحيرة ووزاراتى الآثار والسياحة و التنمية المحلية.

مقتنيات البابا شنودة فى مزاره بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

يذكر أن سكرتير قداسة البابا شنودة الثالث القس بولس الأنبا بيشوي،اشار في كتابه الصادر عن دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والمُعنون بـ"ذكريات عن حياة البابا شنودة"، إن الدير يحوي أحذية بسيطة للبابا شنودة، وصلبان يد وصليب من الجلد منذ كان أسقفًا للتعليم عام 1962 اعتاد استخدامها على مدار سنوات خدمته، وهي الصلبان التي تبقت إذ اعتاد البابا شنودة على إهداء صلبانه الخاصة لأبنائه من الأساقفة والكهنة.





كما يضم المزار حزام من الجلد خاص بالزي الرهباني، وتوقف عن ارتدائه البابا شنودة منذ أن داهمته آلام بالظهر.





ويضم المزار القلنسوة التي كان يرتديها البابا كراهب، وآخر طاقية صوف ارتداها، وآخر عمة سوداء ارتداها، وآخر جلباب ارتداه البابا بالدير، وآخر عصا رعاية استخدمها بالدير، وآخر معطف كان يرتديه البابا.





ويعرض الدير صورًا لحياة البابا شنودة من الطفولة إلى الباباوية، بجانب ملابس كان يرتديها في آخر أسبوع آلام حضره بالدير عام 2010 وعليها نقوش قبطية، وملابس للخدمة كان يرتديها بالدير منذ أواخر الثمانينات مهداه له من دير القديسة دميانة، وارتداها في آخر رحلة رعوية للولايات المتحدة الأمريكية، وصلى بها آخر قداس له بالدير في 2010.





كما يضم الدير تيجان وعمائم بيضاء، وأواني مقدسة بقلايته، وصور تمثل مراحل حياته من الرسامة إلى الوفاة وعلاقته برؤساء الكنائس الأخرى، بجانب معطف أهداه له الامبراطور الإثيوبي الراحل هيلاسلاسي، بجانب صليب كبير الحجم مهدى له من بطريرك أثيوبيا عام 1973.





ويضم الدير، درع الجيش الثالث الميداني والثاني الميداني، ومجسم ذهبي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية مهدى له من المجلس الملي القبطي العام عام 1996، بجانب بعض الهدايا الرسمية من القوات المسلحة والمحافظات وهيئة الأوقاف القبطية ومن دول أجنبية ومن رؤساء الكنائس.

كما يضم الدير مقتنيات مكتبته الصغيرة في قلايته، وبها هاتف أرضي وأقلام وأدوات مكتب.

