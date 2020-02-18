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توك شو

أشرف زكي: مشواري المهني بدأ من المدرسة.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:09 م
أشرف زكى
أشرف زكى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إن مشواري المهني بدأ من المدرسة ولذلك نحن نؤكد على أهمية وضرورة المدرسة في حياتنا كما انني كنت طالب في مدرسة الأورمان الإعدادية والأورمان الثانوية.



وأضاف أشرف زكي خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن المدرسة هي الانطلاقة وهي البداية وهي المسئولة وهي كل شىء كما أن المدرسة كانت تشجعني على النشاط وكنت في مدرسة ابتدائية في العجوزة وكان اسمها النهضة وكانت تهتم بالنشاط الفني.



وأوضح أشرف زكى، أن المدرسة مسئولة عن ما نحن فيه كما ان النشاط الفني والرياضي هو البداية الحقيقية لخلق جيل ليس له تطرف فكرى أخلاقي.



وتابع أشرف زكى ، أن بعد المدرسة قررت دخول المعهد العالي للفنون المسرحية ولكن بعدها توفت والدتي ولم أكمل التسجيل وبعدها دخلت كلية التجارة جامعة القاهرة.


واستكمل أشرف زكى، أن أثناء دراستي في كلية التجارة قمت بالتقديم في المسرح لأن مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة كان شعلة نشاط.
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